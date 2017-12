Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 2 dicembre: i numeri vincenti! Video (conc 144/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 2 dicembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.144/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

02 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (LaPresse)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di questa sera porteranno di certo fortuna a milioni di giocatori, che riusciranno a conquistare i diversi posti sul podio delle vincite. L'ultimo appuntamento ha regalato bottini davvero significativi a tante regioni italiane, a partire dalla Sicilia che è riuscita a posizionarsi al primo posto della classifica. Un fortunello di Siracusa ha infatti sbancato il Lotto grazie ad una cinquina sulla ruota di Palermo che gli ha regalato 321 mila euro: si tratta della terza vincita più alta dall'inizio di quest'anno e di sicuro un ottimo modo per concludere il 2017 in bellezza. Al primo posto c'è infatti ancora la vincita di 652 mila euro realizzata da un giocatore di Mistretta, in provincia di Messina, seguita a breve distanza dalla vittoria di Roma dello scorso 9 novembre, che ha premiato un giocatore con 63 mila euro. 25.500 euro sono finiti invece in provincia di Vicenza, a Carrè, mentre il podio delle vittorie dell'ultimo appuntamento si è concluso con la vittoria registrata a Verona ed il bottino di 23.750 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Le festività natalizie sono già alle porte e tutti i giocatori del Lotto non vedono l'ora di concludere questo 2017 all'insegna dei ricchi premi del gioco Sisal. Questa sera, il nuovo concorso permetterà a tanti fortunelli di poter registrare vincite importanti, ma non senza prima aver composto la nostra schedina ed aver trovato i numeri da registrare sul tagliando. Se siete ancora indecisi ed alle prese con le idee per pranzi e cene di Natale non preoccupatevi, la nostra Rubrica è già attiva ed ha trovato per voi una news da far analizzare alla smorfia napoletana. Sembra infatti che il Natale abbia colpito una città in particolare, in Pennsylvania, dove il Dipartimento di Polizia ha deciso di dare uno stop alle multe per permettere ai residenti di aumentare i doni solidali per le festività. Si tratta di un'iniziativa, Cops for Kids, a cui hanno aderito gli agenti di Polizia e che prevede che le multe vengano sostituite da richiami più blandi. Il tutto ovviamente per le infrazioni più leggere del codice stradale. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la multa, 63, la Polizia, 53, il dono, 3, il richiamo, 12, e il codice, 10. Come Numero Oro scegliamo invece la solidarietà, 1.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua ad aumentare il proprio bottino e questa sera piazzerà sul tavolo verde 66,5 milioni di euro. Il concorso di oggi potrebbe decretare un vincitore che riuscirà a portarsi a casa il montepremi, anche se non va dimenticato che in molti casi anche le quote minori possono riservare delle sorprese significative. L'ultimo appuntamento con il gioco della Sisal ha registrato in realtà un'assenza del 5+1 e del 5+, lasciando quindi il bottino maggiore nelle mani del 5. La sorte ha regalato la vittoria a 5 fortunelli, che sono riusciti a centrare il premio da quasi 33 mila euro. Più ridotto il premio del 4+, pari a 24.190 mila euro e registrato da tre biglietti vincenti, mentre scende di qualche punto il 3+. Il premio da 1.825 euro è stato destinato a 160 vincitori, mentre il bottino da 241,39 euro abbinato al 4 è stato conquistato da 691 giocatori. Sono stati infine 27.500 gli appassionati checon il 3 hanno vinto 18,25 euro a testa, mentre il premio del 2 è tornato ad imitare il tesoro della quota più piccola dei Superstar. Il premio è stato infatti di 5 euro, distribuito a 378.196 vincitori. 5 euro tondi anche per lo 0+ ed i suoi 19.414 giocatori, mentre 10.193 tagliandi fortunati hanno centrato l'1+ da 10 euro. Rimane invariato ovviamente anche il premio standard del 2+, pari a 100 euro, e finito nelle case di 1.931 fortunati vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' arrivato finalmente uno dei momenti preferiti di tutti i giocatori Sisal: il nuovo concorso del SuperEnalotto e la possibilità di vincere il Jackpot. Questa sera si concluderà una settimana di estrazioni e premi, che in molti casi hanno premiato tantissimi giocatori con ricchi doni. Esistono due momenti significativi per gli appassionati della Sisal: decidere quali numeri giocare e pensare a come spendere il bottino appena conquistato. Soprattutto nel caso in cui si tratti del montepremi! Per chi è ancora indeciso, la nostra Rubrica propone un progetto di KickStarter davvero particolare che parla di abbracci e bebè. Hugsy è infatti un accesorio Home Care, un morbido panno con cui avvolgere il nostro neonato ed assicurarci che rimanga al caldo. Un dispositivo esterno riprodurrà invece il battito del cuore della mamma in modo che il bambino possa dormire in tutta tranquillità nel suo lettino. Un secondo radio monitor rivela invece alla mamma quando il neonato si sveglierà. Il progetto non ha conquistato il goal prestabilito e verrà rimesso in gioco nei prossimi giorni. Pronti invece per i numeri vincenti? Manca davvero poco!

