MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 2 dicembre 2017: Mirjana, “il Papa va sempre difeso, ce lo ha donato Dio”

02 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Messaggio Madonna di Medjugorje (LaPresse)

Per il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje bisognerà attendere ancora qualche ora prima di avere la possibilità di leggere, tradotto come sempre in tutte le principali lingue mondiali, le parole che la Madre di Dio ha riservato alla veggente bosniaca Mirjana Dragicevic Soldo per il nuovo messaggio del 2 dicembre. Come ogni secondo giorno del mese, la “ragazzina” che fu tra i primi 30 anni fa ad avere le prime apparizioni della Madonna, rivela gli ultimi pensieri affidati a lei dalla “Signora”: tra l’altro la stessa Mirjana ha da poco ripetuto alla stampa cattolica austriaca, difendendosi contro gli ennesimi attacchi di chi non crede alla storia dei veggenti, che il punto centrale dell’intera vicenda non sono per niente loro, i veggenti stessi. «Incontro spesso molte persone che mi chiedono di essere guarite e di aver trovato Dio a Medjugorje: questo testimonia che quando avete bisogno della Mamma non vi servono i veggenti, vi serve solo un cuore aperto perché la Madonna stessa ripete sempre “Aprite il vostro cuore, Io sarò con voi”».

“IL PAPA VA SEMPRE DIFESO”

Insomma, è la conversione il punto centrale anche a Medjugorje come in altri santuari cattolici sparsi nel mondo: la cura degli ultimi tre papati nel cercare di capire fino in fondo ogni punto emerso nelle apparizioni invece che venir vissuto come una mancanza di fiducia, per i veggenti si tratta del giusto e umile lavoro dei Testimoni di Cristo in Terra che con amore infaticabile per la Chiesa ponderano e valutano senza fretta o condizionati dalle mode del momento. In una intervista rilasciata poche settimane fa, è la stessa Mirjana a difende l’operato di Papa Francesco sia su Medjugorje che sull’intero magistero della Chiesa: «Io voglio dire una cosa, che ho nel cuore: io sento tanti pellegrini che dicono che Papa Giovanni Paolo II era bravo, che Papa Benedetto lo era meno, che Papa Francesco non piace. A me fa male questo, perché il Papa è il Papa, il nostro Papa, ed è nostro dovere pregare per lui, per tutto quello che ha sulle spalle e noi non sappiamo». Per la veggente della Madonna, lo Spirito Santo e il Signore danno sempre al mondo un Papa di cui il mondo ha bisogno: «Non conosciamo il disegno di Dio, quindi dobbiamo affidarci a lui, perché possiamo allenare il nostro saperci abbandonare in lui».

IL MESSAGGIO DI MEDJUGORJE DEL 2 NOVEMBRE

Nell’attendere il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje in “uscita” tra qualche ora anche con la traduzione italiana, ripercorriamo quello che è di fatto l’ultimo invito alla conversione nel Figlio di Dio diffuso dalla veggente Mirjiana lo scorso 2 novembre (come ogni secondo giorno del mese). In quelle parole molto pregnanti si celava un messaggio tanto semplice quanto “rivoluzionario” in un mondo che rivendica ogni piè sospinto la libertà e l’uguaglianza di tutti gli uomini (giusta battaglia) senza però un autentica e salda origine che le permetta. «[…] Mio Figlio è amore, Lui ama tutti gli uomini senza differenza, tutti gli uomini di tutti gli stati, di tutti i popoli.Se voi, figli miei, viveste l’amore di mio Figlio, il suo regno sarebbe già sulla terra». Un passaggio semplice appunto in cui però la Madre di Dio invita tutti a riflettervi, uno stimolo, un input per la conversione di cuore e testa prima ancora che delle “pratiche” e tradizioni religiose. Eccovi il messaggio integrale, nell’attesa di quello nuovo del 25 novembre: «Cari figli, Guardandovi qui riuniti intorno a me, vostra Madre, vedo molte anime pure. Vedo molti miei figli che cercano amore e consolazione ma nessuno glie la offre. Vedo anche coloro che fanno del male perché non hanno buoni esempi, non hanno conosciuto mio Figlio. Mio Figlio vi manda me, Madre, uguale per tutti, per insegnarvi ad amare, perché comprendiate che siete fratelli. Desidero aiutarvi. Apostoli del mio amore, a mio Figlio basta un desiderio vivo di fede e amore e lo accetterà, ma dovete essere degni, avere desiderio e cuori aperti, mio Figlio entra nei cuori aperti. Io come Madre desidero che conosciate mio Figlio nella verità: Dio nato da Dio, che conosciate la grandezza del suo Amore, di cui avete così bisogno. Lui ha preso su di sé i vostri peccati, ha ottenuto la Redenzione per voi, in cambio chiede che vi amiate gli uni gli altri. Mio Figlio è amore, Lui ama tutti gli uomini senza differenza, tutti gli uomini di tutti gli stati, di tutti i popoli.Se voi, figli miei, viveste l’amore di mio Figlio, il suo regno sarebbe già sulla terra. Perciò, Apostoli del mio amore, pregate, pregate perché mio Figlio e il suo amore siano in voi e voi possiate essere esempio di amore e aiutiate tutti coloro che non hanno conosciuto mio Figlio. Non dimenticatevi mai che mio Figlio, uno e trino, vi ama.Amate e pregate per i vostri pastori. Vi ringrazio».

