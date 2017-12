Spari contro Brumotti/ Striscia la Notizia, a Roma nuova aggressione per la troupe: è la terza in 3 settimane

Spari contro Brumotti di Striscia la Notizia: a Roma nuova aggressione per la troupe, è la terza in 3 settimane dopo gli episodi di Bologna. Le ultime notizie

02 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Vittorio Brumotti e la sua troupe di Striscia la Notizia sono stati nuovamente vittima di un'aggressione. È avvenuta oggi pomeriggio a Roma durante l'ennesimo servizio dell'inviato per la sua inchiesta sulla droga. Si trovava nel quartiere San Basilio per documentare lo spaccio di stupefacenti che avviene alla luce del sole, gestito peraltro da alcune famiglie italiane che sarebbero legate alla camorra. Dopo essere stato adescato da una spacciatore che gli ha proposto cocaina e altre droghe, Brumotti ha cominciato la sua campagna contro lo spaccio usando il megafono. Sono scattati subito gli insulti da un blocco di case popolari, in breve tempo si sono trasformate in minacce di morte. All'improvviso - come riportato da Tgcom24 - l'inviato di Striscia la Notizia e la troupe hanno udito esplodere due colpi di pistola, mentre una persona con il volto coperto da un passamontagna ha lanciato un mattone che ha ferito uno dei cameraman ad una gamba. A questo punto, sono risaliti sul furgone fuggendo dal quartiere.

STRISCIA LA NOTIZIA, UN'ALTRA AGRESSIONE PER BRUMOTTI

Non è la prima volta che Vittorio Brumotti viene aggredito: quella di oggi è la terza aggressione. Il 29 novembre, infatti, l'inviato di Striscia la Notizia e la sua troupe furono assaliti al parco della Montagnola a Bologna da un gruppo di spacciatori che danneggiò le loro attrezzature televisive. Quello di oggi è allora il secondo episodio nel giro di due settimane. Nel caso di Bologna finse di essere un cliente per filmare lo spaccio vicino alla scuola d'infanzia Giaccaglia Betti: in quell'occasione venne circondato e derubato. Al 15 novembre risale invece il precedente di Bologna, il primo dei tre casi in questione: in quell'occasione Vittorio Brumotti venne affrontato insieme ai cameraman di Striscia la Notizia da un gruppo di stranieri che gli strappò le telecamere dopo che svelò la sua identità tirando fuori un megafono. Nei giorni successivi alcuni africani furono fermati dai carabinieri per rapina.

