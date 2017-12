ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Germania, torna la paura terrorismo (2 dicembre 2017)

Ultime notizie di oggi 2 dicembre 2017, ultim'ora e aggiornamenti: Germania, torna la paura terrorismo. Michael Flynn riconosce di aver mentito ai federali, sorteggiati gironi Mondiali 2018

02 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Ultime notizie, paura terrorismo in Germania (Foto: LaPresse)

RITORNA LA PAURA IN GERMANIA, BOMBA AI MERCATINI DI NATALE

Un pacco esplosivo è stato ritrovato nel primo pomeriggio in una cittadina tedesca, Potsdam. L'ordigno fatto brillare pochi minuti dopo il ritrovamento dalla polizia, era diretto ad una farmacia della zona, l'addetto insospettito però dal contenuto ha immediatamente chiamato la polizia che è intervenuta in forze. La zona è stata immediatamente evacuata con le forze dell'ordine che per precauzione hanno liberato anche l'area circostante, quella dove insisteva un affollato mercatino di Natale. Nulla si sa ancora sulle motivazioni del gesto, e nella prima conferenza stampa il portavoce della polizia non esclude nessuna pista, finanche quella legata al terrorismo islamico. L'episodio giunge a poco meno di un anno dell'attentato di Breitscheidplatz, in quel caso fu un camion a investire la folla di un mercatino di Natale, provocando ben dodici morti e una cinquantina di feriti, tra le vittime anche una nostra connazionale.

RICONOSCE DI AVER MENTITO AI FEDERALI MICHAEL FLYNN

Accelerazione nella vicenda giudiziaria che vede coinvolto il presidente americano Donald Trump, con l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn che riconosce di aver mentito agli agenti federali. Flynn è la personalità più grande finita nell'inchiesta, e con il riconoscimento della sua colpevolezza la sua situazione si aggrava ulteriormente. L'ex consigliere ha prestato servizio nell'amministrazione Trump per soli ventiquattro giorni, e aveva incontrato l'ambasciatore russo Kislyak il 29 dicembre dello scorso anno. L'incontro tenuto nascosto sia alla stampa che al vicepresidente Mike Pence, aveva suscitato un vero e proprio vespaio e aveva costretto Trump ad allontanare il generale dalla sua carica.

SORTEGGIATI A MOSCA I GIRONI DI RUSSIA 2018

Alla presenza del presidente russo Wladimir Putin ha preso avvio ufficialmente la rassegna iridata più importante del calcio mondiale, il campionato mondiale. La competizione che per la prima volta dopo sessantanni non vedrà l'Italia tra i partecipanti, inizierà il prossimo 14 Giugno con Russia - Arabia Saudita, e terminerà il 15 Luglio successivo con la finale che si disputerà nel grandioso stadio di Mosca. Gironi tutti molto equilibrati, il più complicato è infatti forse quello dell'Argentina che se la dovrà vedere con Islanda, Croazia, Nigeria, squadre piccole ma toste. La Svezia, squadra che ha eliminato la nostra nazionale nello spareggio, dovrà invece vedersela con Germania, Messico e Corea del Sud.

PRIMO COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE

Prende vita la campagna elettorale del candidato premier Luigi DI Maio, candidato che ieri ha presieduto il suo primo comitato elettorale. Il comitato creato ad hoc dinanzi a un notaio romano non vedrà per la prima volta dalla nascita del Movimento la partecipazione di Grillo, con l’ex comico che di fatto conferma la scelta fatta durante le primarie di cedere lo scettro di capo del movimento all’attivista napoletano scelto dopo una contestata votazione in rete. Il comitato composto da tre persone, tutte vicinissime a Di Maio e Casaleggio e avrà il compito di supportare tutte le finalità elettive, esso come da statuto rimarrà in carica fino al dodicesimo mese successivo alla proclamazione della nuova assemblea.

SERIE A: HIGUAIN FERMA IL NAPOLI, ROMA BATTE SPAL

Gli anticipi della 15esima giornata di Serie A infiammano la corsa scudetto: la Juventus ha sbancato il San Paolo superando il Napoli grazie a una rete di Gonzalo Higuain, la cui presenza in campo era peraltro in dubbio alla vigilia a causa del suo intervento ad una mano. La partita è stata dunque sbloccata al 12' dal Pipita, che ha battuto Reina al termine di un contropiede ben orchestrato dopo una palla persa malamente da Lorenzo Insigne. Continuerà a far discutere l'esultanza sopra le righe dell'attaccante bianconero, protagonista di un gesto di rivalsa nei confronti degli ex tifosi. Il Napoli nel secondo tempo ha cercato il pareggio, ma al triplice fischi festeggia solo la Juventus. Nel primo anticipo invece la Roma ha passeggiato sulla Spal. Il match è finito 3-1 ed è stato condizionato dalla superiorità tecnica della squadra di Eusebio Di Francesco e dall'espulsione di Felipe, che ha lasciato la Sapl in inferiorità numerica nei primi minuti di gioco. In gol Dzeko, Strootman ed El Shaarawy, il gol della bandiera è di Viviani che ha insaccato sulla ribattuta del rigore parato a Alisson.

