ALLERTA METEO/ Il cielo torna ad essere coperto, temporali a Natale (oggi, 20 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 20 dicembre 2017. Il cielo torna ad essere coperto dopo diversi giorni di sole in tutto il nostro paese, temporali a Natale e Santo Stefano.

20 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Questi giorni sono stati condizionati dal punto di vista delle previsioni del tempo da Thor che ha portato un freddo glaciale. Da domani, giovedì 21 dicembre 2017, le temperature però sono pronte a salire nuovamente per regalare una situazione nuovamente accettabile. Nonostante questo ovviamente continuerà a fare freddo anche se c'è da dire che le temperature si stabilizzeranno sulle medie stagionali. La situazione più preoccupante sarà legata dal vento che sarà molto forte soprattutto sul versante tirrenico. Il meteo poi ci porta ai giorni più attesi e cioè quelli di Natale e Santo Stefano dove vedremo tornare protagoniste piogge e temporali. Anche la neve dovrebbe essere presente al nord con la possibilità di vedere qualche raffica anche abbastanza interessante. Nonostante questo non dovrebbero essere lanciata l'allerta meteo come capitato qualche settimana fa soprattutto in Liguria.

IL CIELO TORNA AD ESSERE COPERTO

Dopo alcuni giorni di sole il cielo tornerà oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, ad essere coperto. Si parte dalla mattinata dove le previsioni del tempo parla di sole solo sulla Calabria con situazioni un po' complicate ovunque. La neve tornerà a cadere su alta Lombardia, Trentino Alto Adige e sull'entroterra abruzzese. I temporali invece colpiranno soprattutto la Puglia con piogge sparse sulla costiera adriatica soprattutto su Abruzzo e Marche. Nel pomeriggio il sole tornerà protagonista su Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte e quasi tutto il nord del nostro paese. La neve continuerà a cadere nell'entroterra abruzzese con le raffiche in aumento e sul Trentino Alto Adige. I temporali invece rallenteranno sulla Puglia dove comunque continuerà a piovere. Le temperature minime saranno registrate nella mattinata nella provincia di Bolzano dove ci saranno -6° mentre le massime arriveranno ai 12° su Palermo e Catania.

