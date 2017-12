ANNA MAZZAMAURO/ Chi è l'attore che l'ha picchiata? La denuncia già un anno fa, "uno che racconta barzelletta"

Anna Mazzamauro: il racconto choc dell'attrice 79enne, che ha dichiarato di essere stata picchiata da un attore sul set di un film di Fausto Brizzi. La denuncia già un anno prima

Continua a tenere banco il caso Anna Mazzamauro, l'attrice nota al grande pubblico per aver interpretato la signorina Silvana amata dal ragionier Fantozzi, che ha svelato sulle pagine de Il Messaggero di essere stata picchiata da un attore mentre si trovava sul set di un film del regista Fausto Brizzi, Poveri ma ricchi. I sospetti del popolo del web si sono subito concentrati su Enrico Brignano, co-protagonista insieme a Christian De Sica. Quest'ultimo è stato subito escluso dal novero dei possibili indiziati in ragione dei commenti lusinghieri fatti dalla Mazzamauro nei suoi confronti in una recente intervista, mentre su Brignano la Mazzamauro aveva preferito non esprimersi. Ma rinfreschiamoci la memoria, ecco cos'ha raccontato l'attrice classe 1938:"Una volta entrata in scena ho detto la mia battuta. Si è sovrapposta a quella di un attore. Che, senza dire nulla, mi ha strattonata e picchiata sull'orecchio. Mi è stato lacerato il menisco dell'orecchio e, da allora, quando sono in casa e non devo recitare sono costretta a portare il bite, una sorta di apparecchio in bocca". Un episodio gravissimo, chi ha picchiato la Mazzamauro?

ANNA MAZZAMAURO, LA DENUNCIA UN ANNO FA

Per quanto la rivelazione della Mazzamauro abbia destato tanto clamore oggi che si presenta il film "Poveri ma ricchissimi", già un anno fa l'interprete 79enne aveva fatto cenno a questo incredibile fuoriprogramma sul set di "Poveri ma ricchi", primo capitolo della saga di Fausto Brizzi. L'occasione era stata un'intervista rilasciata a TgCom24, queste le sue parole:"In un ultimo film sono stata picchiata da un attore solo perché senza volerlo avevo accavallato una sua battuta. Ho visto il senso della violenza in questo individuo. Un poveraccio che forse ha avuto successo perché racconta barzellette e ho visto il senso della forza muscolare che gli ha dato il predominio su di me... Mi sono detta 'cosa faccio? Rispondo e abbasso il mio livello e alzo il suo?". Il riferimento alle barzellette è - secondo il popolo dei social - un ulteriore indizio di colpevolezza di Brignano. Ma è andata davvero così?

