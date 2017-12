AUTOSTRADE/ Bollettino viabilità: incidente in A1, due morti (ultime notizie, oggi 20 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 20 dicembre 2017 sulla viabilità. Brutto incidente in A1 tra Pontecervo e Casino, due persone morti.

20 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico - La Presse

Nella mattinata di ieri c'è stato un bruttissimo incidente sull'A1 tra Pontecorvo e Cassino che porta all'ennesima pagina di cronaca nera sulle autostrade italiane. In questo infatti hanno portato alla morte di due persone. Alle ore 4.30 della mattina sono rimaste coinvolte sull'A1 due macchine e anche due mezzi pesanti. Sul luogo dell'incidente sono arrivate macchine della polizia stradale, ambulanze e mezzi di soccorso meccanico. Non c'è stato niente da fare però per le due persone che hanno perso la vita. Al momento non ci sono situazioni legate alle dinamiche dell'incidente in questione. Il tratto autostradale è stato chiuso per alcune ore con la registrazione di tre chilometri di coda. Alle otto di mattina poi è stata riaperta la strada e non ci dovrebbero essere problemi legati alla giornata di oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, in questo tratto autostradale. Staremo a vedere se arriveranno delle novità in merito all'incidente.

CANTIERI NELLA NOTTE

Numerosi disagi sulle autostrade italiane nella mattinata saranno legate ai cantieri che sono stati nella notte che ha portato alla giornata di oggi mercoledì 20 dicembre 2017. Sarà importante analizzare da vicino il portale istituzionale Autostrade.it che è aggiornato in tempo reale e offre importanti consigli per evitare il traffico. Partiamo dall'A9 Lainate-Svizzera dove al chilometro 42.3 direzione Svizzera rimarrà chiuso il tratto tra Como centro e Chiasso fino alle ore cinque. Riapriranno alle ore sei altri tre tratti e cioè sull'A14 Pescara-Bari tra Vasto nord e Vasto sud e sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Prà. Concludiamo poi con l'A22 Brennero-Modena dove non c'è un orario di riapertura per il tratto tra Nodo A22/A4 Torino-Trieste al chilometro 243 in entrambe le direzioni. Sarà importante fare attenzione soprattutto quando ci si troverà a passare da questi tratti in particolare.

© Riproduzione Riservata.