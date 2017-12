Buone Feste!/ Auguri di Natale 2017, immagini e frasi: la foto della royal family

Buone Feste! Auguri di Natale 2017, frasi e la foto della royal family. William, Kate, George e Charlotte in posa per Getty Images: la figlia minore presto al nido

20 dicembre 2017 Fabio Belli

Anche per la Royal Family è tempo di auguri di Natale

Ancora un appuntamento con alcuni suggerimenti per le frasi di auguri più utili in occasione del Natale ormai prossimo, per chi cerca un modo affettuoso ma sempre nell’alveo della formalità per scambiardi gli auguri. “Ti auguro un sereno e tranquillo Natale da trascorrere insieme alle persone che più ami.Spero di essere in grado di riempirti ancora la vita e di renderti felice.” “Buon Natale da chi non ti ha mai dimenticata.” “Con i nostri migliori Auguri di Buon Natale.” “Vi invio i miei più cari Auguri di Buone Feste.” “Il mio augurio di passare momenti di pace e serenità con i tuoi cari. Ci vediamo presto.” “Auguro di cuore a te e famiglia un meraviglioso Natale e un felicissimo Anno Nuovo, con molto affetto!” E ancora, per le persone con le quali c’è un coinvolgimento sentimentale maggiore: “Alla persona più dolce dell'Universo e a tutta la sua famiglia auguro un Santissimo Natale e un meraviglioso e prospero nuovo anno.” E: “Tanti Auguri di felicita, pace e salute per le Sante Feste. Speriamo che l'Anno Nuovo ti porti tutto ciò che desideri. Un abbraccio a voi tutti. A presto.”

LA PRINCIPESSINA A SCUOLA DOPO NATALE

In tutto il mondo ci si prepara comunque a fare formalmente gli auguri a tutti per queste Festività 2017. E la famiglia reale inglese non fa eccezione, con la foto ufficiale di William, Kate, George e Charlotte che hanno dato in esclusiva a Getty Images la loro immagine ufficiale natalizia per questo 2017. L’anno nuovo sarà molto importante non solo per la coppia degli eredi al trono di Gran Bretagna, ma anche per i bimbi, con la piccola Charlotte che a soli due anni inizierà a frequentare l’asilo. E William e Kate hanno scelto la più esclusiva scuola materna, la Willcocks Nursery School, che costa comunque una media di 5500 euro al trimestre. La scuola ha immediatamente dato il benvenuto alla nuova piccola frequentatrice della Royal Family: “Siamo lieti che il duca e la duchessa di Cambridge abbiano sceto la Willcocks Nursery School per la principessa. E aspettiamo di dare il benvenuto a Charlotte nel nostro nido a gennaio.

© Riproduzione Riservata.