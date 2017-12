ROSA DI DOMENICO/ Video, "sto bene": ma qualcosa non convince, è un messaggio in codice? (Chi l'ha visto?)

Rosa Di Domenico: la quindicenne scomparsa da Sant'Antimo ha inviato un videomessaggio ai suoi genitori, ma qualcosa non convince. Potrebbe aver inviato un messaggio in codice..

Rosa Di Domenico (foto da Chi l'ha visto?)

I genitori di Rosa Di Domenico, la ragazza scomparsa lo scorso 24 maggio da Sant'Antimo, vicino Napoli, adesso sanno che loro figlia è viva, ma non per questo possono essere più sereni. Il videomessaggio inviatogli dalla 15enne, registrato il 4 novembre ma fatto pervenire diverse settimane più tardi dietro la promessa del padre di Ali Qasib, presunto rapitore pakistano di 28 anni conosciuto da Rosa online, mostra infatti una ragazza molto diversa da quella andata via da casa. Innanzitutto il trucco accentuato sul volto. Cos'ha convinto Rosa a mostrarsi ai genitori in questo modo? Il sospetto è che i trucchi siano stati utilizzati per nascondere i segni profondi di violenze di tipo fisiche e psicologiche che un volto struccato avrebbe potuto altrimenti svelare. Ma dove si trova adesso la 15enne? Nelle ultime settimane, il padre del pakistano aveva detto di sapere dove si trovasse la ragazzina e che quest'ultima si era detta intenzionata a tornare a casa venuta a conoscenza del profondo dolore della madre. Un ritorno tanto atteso ma non ancora avvenuto. Rosa viene trattenuta contro la sua volontà?

ROSA DI DOMENICA, IL MESSAGGIO IN CODICE (CHI L'HA VISTO?)

Nel video inviato ai genitori, datato 4 novembre 2017, la spontaneità di Rosa Di Domenico pare evaporare. Il filmato, diffuso da Chi l'ha visto?, potrebbe poi celare un messaggio in codice. Nell'elencare quanto si trovi bene in compagnia del 28enne pakistano Alì Qasib, Rosa dice:"Non mi ha mai trattata male. Non mi fa mancare nulla. Ho trucchi, piastre per capelli, orecchini. Ho anche due conigli che lui mi ha portato per non farmi sentire sola, tutto". La sensazione è quasi che stia leggendo un copione studiato ad arte, ma proprio il riferimento ai conigli ha fatto drizzare le antenne dei suoi genitori. Rosa, infatti, non ha mai amato apprezzato in maniera particolare quegli animali. Che citando i conigli nel suo discorso abbia voluto far intendere ai suoi familiari che tutto ciò che aveva detto fino a quel punto era falso? Un possibile messaggio in codice che non fa altro che allarmare i suoi genitori, che nel frattempo a loro volto hanno risposto con un videomessaggio:"Ciao Rosa, ci è arrivato il messaggio: sappiamo che stai bene e a noi fa piacere. Vogliamo ringraziare il padre di Qasib, che ha mantenuto la promessa. E che presto tu possa tornare a casa regalando un felice Natale a tua madre che sta male. Ti vogliamo bene e ti aspettiamo", ha detto il padre. Di Rosa Di Domenico si parlerà anche oggi, mercoledì 20 dicembre, nella puntata di oggi di Chi l'ha visto? condotta da Federica Sciarelli.

