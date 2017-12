Rapina in villa/ Trieste, ladri uccidono 70enne e tentano di strangolare la moglie: si salva fingendosi morta

Rapina in villa a Trieste: malviventi uccidono padrone di casa 70enne e feriscono la moglie, tentando di strangolarla. La donna si salva fingendosi morta, è caccia ai killer.

20 dicembre 2017 Emanuela Longo

Una rapina dagli esiti drammatici, quella che si è consumata la scorsa notte a Opicina, frazione in provincia di Trieste, dove almeno due ladri avrebbero tentato il colpo in una villa abitata da due anziani coniugi. Il padrone di casa, Aldo Carli di 70 anni, è stato ucciso dopo una violenta aggressione che ha lasciato i segni ben visibili sul suo volto. Come riporta Il Gazzettino nella sua versione online, il corpo senza vita della vittima è stato rinvenuto solo questa mattina, intorno alle 8:00, nel giardino della sua vitta da alcuni operai di una ditta che erano giunti nella zona per dei lavori. Quando sono giunti i soccorsi è stata confermata la morte del 70enne provocata dai numerosi colpi ricevuti durante l'aggressione come emerso dagli evidenti segni di violenza sul suo viso. La moglie della vittima si è invece salvata fingendosi morta ma anche su di lei, secondo le indiscrezioni, i malviventi si sarebbero scagliati tentando di soffocarla, come evidenziato dalle ferite riportate al collo. "Mi sono salvata fingendomi morta", è riuscita a dire, ancora sotto choc, ai primi soccorritori giunti sul posto questa mattina.

LA MOGLIE E LA MADRE FERITE: IPOTESI RAPINA FINITA MALE

Secondo le prime indiscrezioni, pare che i rapinatori sarebbero stati almeno due e sarebbero riusciti ad entrare nella vitta dopo aver forzato la rete metallica che delimita il giardino. Dopo aver appurato l'uccisione del 70enne e trasportato nell'ospedale di Cattinara la moglie rimasta ferita e visibilmente sotto choc, gli inquirenti hanno avviato prontamente le indagini mettendosi sulle tracce dei malviventi. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della Squadra Mobile e delle Volanti oltre al magistrato di turno, Federico Frezza. L'ipotesi della rapina finita male è quella maggiormente battuta dagli investigatori e dalla Polizia scientifica che ha avviato i rilievi nell'abitazione. La zona è ritenuta molto tranquilla ed abitata in gran parte dalla comunità slovena. Come riporta Corriere.it, la vittima viveva nella palazzina a due piani con la moglie e con la madre, anche quest'ultima portata in ospedale per dei controlli anche se non risulterebbe grave.

