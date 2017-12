Solstizio d'inverno 2017/ Domani 21 Dicembre: il giorno più corto dell'anno, orario, tradizione, curiosità

Solstizio d'inverno 2017 domani 21 dicembre, Il giorno più corto dell'anno: orario, curiosità e tradizioni. Le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta sull'evento astronomico.

Solstizio d'inverno 2017, immagine di repertorio (Pixabay)

Solstizio d’inverno 2017, domani 21 dicembre 2017 sarà il giorno più corto dell’anno. Giorno più corto dell’anno che coinciderà con l’effettivo inizio della stagione dal punto di vista astronomico, segnando ufficialmente l’inizio della stagione fredda. Nel 2017 si verificherà il 21 dicembre: il sole tramonterà alle ore 17.28 ore italiana, per poi risorgere solo alle 7.48 del 22 dicembre. Una notazione che cade in contraddizione con la superstizione che lega il giorno più corto dell’anno al 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Il solstizio d’inverno non va considerato come un giorno, bensì si tratta del momento nel quale il Sole raggiunge la posizione più a Sud dell’equatore celeste; da qui in poi comincerà a risalire, con le ore di luce che aumenteranno fino a raggiungere il culmine nel solstizio d’estate, in programma tra sei mesi, più precisamente il 21 giugno 2018 alle ore 11.07 italiane.

SOLSTIZIO D'INVERNO, LA TRADIZIONE

Tradizionalmente considerato il 13 dicembre, con la celebrazione di Santa Lucia, il giorno più corto dell’anno venne riformato a partire dal 1592: Papa Gregorio XIII riformò il calendario alla luce delle osservazioni astronomiche del tempo, optando per il passaggio al nuovo calendario, noto come calendario Gregoriano. Vennero aboliti i dieci giorni di ritardo che esistevano, passando dal 4 ottobre al 15 ottobre, abolendo in questo modo i dieci giorni di sfasatura accumulati nei dieci secoli precedenti. In tal modo il solstizio passò al 21 e 22 dicembre. Il calendario Gregoriano non venne subito accettato da tutti i popoli, con i paesi nordici che lo adottarono solo duecento anni più tardi. Nonostante questo passaggio, permangono nella tradizione popolare i proverbi che menzionano l’aumento della durata del giorno dal 13 dicembre in poi. Sono inoltre molti i rituali che accompagnano il solstizio d’inverno: basti pensare allo ‘Yule’, festa della luce, che nelle antiche popolazioni precristiciane del Nord Europa segnava il momento in cui le giornate riprendevano ad allungarsi e veniva festeggiato sorseggiando sotto un pino.

SOLSTIZIO D'INVERNO 2017, PREVISIONI METEO

La situazione metereologica nel corso del solstizio d’inverno 2017 non presenterà grosse novità rispetto ai giorni precedenti. Come riporta Meteo Web, un nuovo impulso freddo proveniente dai Balcani si porterà sull’Italia da Nord a Est, causando in questo modo una diminuzione delle temperature, alimentando nuovi fenomeni di instabilità. Tra questi, previste nevicate fin sulle coste del Centro-Sud. In modo particolare, previste nevicate sulle Regioni Adriatiche (Abruzzo, Molise e Puglia), così come in Romagna e nelle Marche. Nel centro-Sud previste molte nubi. I fenomeni di instabilità si verificheranno sulla penisola a ‘macchia di leopardo’:i fenomeni non si presenteranno organizzati sotto forma di perturbazione. Previsti fenomeni più intensi sulle coste che nell’entroterra. In maniera particolare, previste nevicate alla foce del Po, nel Polesine, a Rimini, Riccione, Pesaro, Fano e Ancora tra le altre. Al sud, invece, previste precipitazioni nevose a Barletta, Bisceglie, Bari, Monopoli, Brindisi e persino Taranto. In Calabria, infine, possibile neve tra Corigliano, Rossano, Crosia, Cariati e Cirò Marina.

