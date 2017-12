Strage di Ustica/ Ex militare Usa rivela: “Ci fu una guerra aerea, i caccia tornarono senza missili”

20 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Strage di Ustica (Foto: da Wikipedia)

Il Dc-9 Itavia è stato colpito per errore? Una rivelazione aggiunge un tassello importante nella ricerca della verità sulla strage di Ustica. L'ipotesi torna in auge in seguito ad una rivelazione di un militare statunitense, il quale ha confermato che quella sera c'è stata una vera e propria guerra tra caccia sui cieli di Ustica. Brian Sandlin all'epoca era marinaio sulla nave Saratoga che pattugliava il Mediterraneo. L'uomo sostiene di aver assistito personalmente la sera del 27 giugno 1980 al rientro di due aerei Usa da una missione speciale senza più missili. «Quella sera ci hanno detto che avevamo abbattuto due Mig libici. Era quella la ragione per cui siamo salpati: mettere alla prova la Libia», ha raccontato l'ex marinaio a La7 nell'intervista rilasciata alla trasmissione tv Atlantide. «La sera lanciammo i caccia, completamente armati. E al loro ritorno sulla nave notammo che non avevano più l'armamento: un fatto che non si poteva nascondere a 5000 uomini».

E infatti il capitano Flatley attraverso gli altoparlanti avrebbe informato i marinai a bordo, come riporta Il Manifesto. Sandlin contribuisce così ad aprire uno squarcio di verità sulla strage di Ustica, nella quale persero la vita le 81 persone a bordo di un aereo civile italiano che doveva arrivare a Palermo. Il militare, che spiega di non aver parlato fino a oggi per paura, nell'intervista racconta anche del clima surreale che si respirava sulla nave nei giorni successivi. Silenzio totale e la sensazione che fosse accaduta una cosa enorme. Ora ha deciso per la prima volta di raccontare cosa vide dalla nave quella notte.

STRAGE DI USTICA, I DUBBI ANCORA IRRISOLTI E LA RIVELAZIONE

Sono passati più di 37 anni dalla strage di Ustica, ma i familiari delle vittime non sono riuscite mai a conoscere la versione definitiva dei fatti. Che cosa è successo davvero? Chi è materialmente responsabile della morte di 81 cittadini italiani? Chi ha coperto o occultato la verità? È in corso un'inchiesta della procura di Roma, ma stenta a decollare per l'assenza di testimoni diretti. Il 27 giugno 1980 il volo Bologna-Palermo dell'Itavia decollò dal capoluogo emiliano con molto ritardo, seguì la rotta che gli venne indicata dal controllo radar, superò Roma e, quando doveva cominciare la discesa verso l'aeroporto di arrivò perse il contatto. La domanda è sempre la stessa: nel cielo intorno al Dc-9 e sul mare sottostante c'erano esercitazioni o missioni militari in corso? L'aiuto nocchiere in servizio sulla Saratoga ricorda che la portaerei, a fine giugno, partì improvvisamente dalla rada di Napoli per «andare a provocare» Gheddafi e che navigarono proprio nell'area in questione. Un'esercitazione in piena regola: un paio di Phantom che erano decollati tornarono scarichi, senza armi, secondo il racconto dell'ex marinaio. Una versione che contraddice quella ufficiale.

La Us Navy e la capitaneria di porto di Napoli hanno sempre sostenuto che la Saratoga era rimasta di rada dal 23 giugno al 25 luglio, ma le foto di nozze con lo sfondo del golfo recuperate dall'inchiesta del primo processo mostrano la sagoma della portaerei alle 18.30 del 27 giugno e dalle 13 del 28 giugno. In questo buco orario i fatti raccontati da Sandlin possono trovare spazio, secondo quanto riportato da Il Manifesto. Non si può saltare alle conclusioni, ma c'è materiale a sufficienza perché qualcuno provi a cercare la verità.

