WAGNER/ Truffatore latin lover: conquista e scappa coi soldi. E quegli approcci con la Lega..(Chi l'ha visto?)

Wagner: del truffatore si sono perse le tracce. Si spacciava per filantropo, conquistava le donne e poi scappava coi loro soldi. Il tentato approccio con la Lega di Salvini (Chi l'ha visto?)

Wagner (Foto da Chi l'ha visto?)

Di certo, in questa storia, c'è poco. Forse due elementi: il primo, si parla di un truffatore; il secondo, di cognome fa Wagner o comunque è così che ama farsi chiamare. Sul nome ogni volta c'è una versione diversa: dipende dalla vittima del momento. Josè, Lorenzo, Giuseppe o Giovanni, mille volti per un obiettivo: arricchirsi sulle spalle degli altri. Il metodo ha avuto successo con decine di donne: prima le conquistava coi suoi modi garbati, ipotizzando scenari idilliaci insieme a lui, imprenditore alberghiero facoltoso, con interessi spartiti tra Italia, Austria e Portogallo. Poi, una volta convinte le sue vittime ad affidargli il loro denaro, si dileguava. Di lui nessuna traccia, anche adesso che stanno emergendo con forza tutte le sue bugie. Il suo raggio d'azione? Soprattutto il Centro Italia, la zona colpita dai terremoti. C'è una signora di Camerino alla quale Wagner ha portato via gioielli per un valore di 40mila euro. Lo hanno ribattezzato il truffatore gentiluomo o latin lover: è più semplicemente un ladro.

WAGNER E LA FOTO CON SALVINI (CHI L'HA VISTO?)

E proprio a quest donna di Camerino, solo una delle tante donne truffate da Wagner - di cui si parlerà anche stasera a Chi l'ha visto? su Rai Tre -, l'uomo aveva confidato di volersi impegnare per il progetto del rinnovo delle Terme di Santa Lucia a Tolentino. Si spacciava per filantropo, tant'è che aveva tentato di avvicinare anche l'assessore del Comune, Giovanni Gabrielli, con la scusa di voler investire di propria tasca sulla ricostruzione del territorio. Salvo poi sparire al momento decisivo: quando, cioè, si trattava di fornire le dovute garanzie, di parlare di soldi. Nel frattempo, in occasione di una visita a Visso del segretario nazionale del partito, Wagner era riuscito perfino a strappare una foto con Matteo Salvini. Una situazione che ha imbarazzato non poco lo schieramento leghista che, come riportato da picchionews.it, ha preso le distanze da questo truffatore seriale. Questa la precisazione dell'assessore Gabrielli, il primo leghista ad avere a che fare - suo malgrado - con Wagner:"Per quanto riguarda la foto, è stato lui a chiedermi di venire a Visso ad assistere alla visita di Salvini e, trattandosi di un incontro pubblico, non ho visto motivi per negarglielo. La foto, col senno del poi, credo gli servisse unicamente per dargli credibilità di fronte alle vittime".

