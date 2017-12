ALLERTA METEO/ Neve in Trentino, temporali in Sardegna (oggi, 21 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 21 dicembre 2017. La neve cadrà in maniera copiosa sul Trentino Alto Adige, temporali localizzati nella parte meridionale della Sardegna.

21 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Ormai manca davvero poco al Natale, lunedì infatti sarà il momento di festeggiare questa ricorrenza tanto attesa in tutto il mondo. Ma che tempo farà alla vigilia? Domenica 24 dicembre 2017 non sarà una brutta giornata, con il sole che dominerà in tutto il paese dal nord al sud. Le uniche nubi attraverseranno la Pianura Padana andando a rendere la giornata più nuvolosa su Emilia Romagna e sposatandosi fin dalle prime ore della giornata anche su tutta la Toscana. Situazione che porterà la zona del Po' ad essere dominata anche dalla nebbia per tutta la giornata. Le uniche precipitazioni le vedremo sulla Liguria nel pomeriggio anche se non si tratterà di eventi piuttosto consistenti. Le correnti non daranno grandi problemi così come il vento che viene dato in diminuzione rispetto a tutto quello visto durante la settimana, con situazione di piccolo allarmismo sulle coste ioniche. Le temperature minime saranno attorno ai -4° a Bolzano, mentre le massime invece saliranno sui 16° del pomeriggio di Palermo.

LE NUBI SI SPOSTANO AL SUD

La giornata di oggi, giovedì 21 dicembre 2017, non sarà particolarmente negativa per quanto riguarda le previsioni del tempo. La neve cadrà fin dalla mattina sul Trentino Alto Adige, diventando più importante nel pomeriggio con possibili raffiche dopo l'ora di pranzo. Le nubi si sposteranno al centro-sud andando a farsi presistenti sull'arco dell'Appennino e in particolar modo sull'entroterra dal confine tra Abruzzo e Lazio e la costa ionica della Calabria. Le uniche situazioni di pioggia riguarderanno la parte meridionale della Sardegna dove nella mattinata vedremo dei veri e propri temporali, destinati a diminuire col passare delle ore quando nel pomeriggio invece ci saranno solo leggere precipitazioni. Le temperature sono in leggero miglioramento rispetto agli ultimi giorni quando il freddo è stato veramente molto intenso a causa di Thor. Le temperature minime saranno attorno ai -9° della mattinata in provincia di Bolzano, le massime saliranno invece nel pomeriggio sui 12° di Palermo e Catania.

