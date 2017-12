AUTOSTRADE/ Bollettino traffico: incidente in A1, muore un poliziotto (ultime notizie, oggi 21 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 21 dicembre 2017 sulla viabilità. Brutto incidente in A1, muore un poliziotto di 45 anni.

21 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico - La Presse

E' morto purtroppo un poliziotto di 45 anni di nome Giuseppe Beolchi in un brutto incidente in autostrada. Il tutto è accaduto sull'autostrada A1 e le immagini circolate sul web e pubblicate dal portale Il Giorno sono veramente molto forti. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 11.25 al chilometro 43.9 direzione Bologna. L'uomo era un poliziotto che viaggiava sul posto passeggero di una vettura di servizio con il conducente che è rimasto gravemente ferito ed è sotto schock, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo che ha perso la vita lascia quattro figli e la sua famiglia è ovviamente straziata dal dolore. Al momento si sta indagando in maniera approfondita per capire le dinamiche dell'incidente che al momento non sono chiare. Non dovrebbero esserci comunque problemi nella giornata di oggi sul tratto dove la viabilità è stata ristabilita già nel pomeriggio di ieri quando poco dopo le ore quindici è stato riaperto il tratto tra Lodi e Piacenza nord che era stato precedentemente chiuso.

CANTIERI APERTI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri che sono stati aperti nella notte che porta alla giornata di oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Sarà quindi molto utile controllare il portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, che è aggiornato in tempo reale e regala anche dei consigli per evitare di ritrovarsi nel traffico. Andiamo a vedere le situazioni ancora da molto vicino le situazioni in questione che potrebbero creare disagio. Fino alle ore cinque rimarrà chiuso sull'A9 Lainate-Svizzera il tratto tra Como Centro e Chiasso al chilometro 42.3 direzione Svizzera. Fino alle sei invece rimarranno chiusi sull'A3 Napoli-Salerno al chilometro 0 direzione Napoli il tratto tra Bivio A3/A1 Milano-Napoli e Napoli centro e poi anche sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 10.7 direzione Ventimiglia il tratto che va dal bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Prà. Staremo a vedere poi se ci saranno veramente problemi su questi specifici tratti.

