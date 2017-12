BUONE FESTE!/ Auguri di Natale 2017, frasi e immagini: le citazioni più famose dei film

Buone feste, gli auguri di Natale 2017, frasi ed immagini: gli aforismi più celebri dei film dedicati al periodo natalizio, da Topolino a Le 5 leggende

Buone Feste! Auguri di Natale 2017

Buone Feste! Il 25 dicembre 2017 si avvicina e tutti sono pronti a fare gli auguri di Natale, alla ricerca di immagini ad hoc e di frasi particolari per augurare buoni festeggiamenti e buoni propositi. Sul web è possibile trovare centinaia di aforismi: dai più grandi poeti italiani e non passando per le star della musica del cinema, finendo agli intellettuali storici ed alle frasi “anonime”. Qui di seguito vi segnaliamo alcuni aforismi tra i più quotati in vista del 25 dicembre. "Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente", Padre Pio; "Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti", Gianni Rodari; "Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile", Gertrude Tooley Buckingham; "Nella notte più magica dell’anno, nel cielo si accende una stella, la più luminosa e bella! Ci ricorda che la sua luce accoglie le nostre speranze, non ci dimentica mai e che siamo tutti uguali… Tanti auguri di Buon Natale", anonimo; "Il Cuore abbraccia la Ragione in un cammino di luce. Buon Natale", anonimo.

LE FRASI TRATTE DAI FILM DI NATALE

Tra gli aforismi più ricercati per augurare Buone Feste ci sono ovviamente quelli tratti dai film natalizi. Ve ne presentiamo cinque: da "White Christmas" di Michael Curtiz (1954): “E possano tutti i vostri giorni di Natale essere innevati! Buon Natale” "La vita è meravigliosa" di Franck Capra (1946)."Buon Natale cinema ! Buon Natale emporium ! Buon Natale meraviglioso vecchio edificio!"; da "Natale con i tuoi" di Tristram Shapeero (2014): “In carrozza signorina, abbiamo un Natale da salvare.”; da "Le 5 leggende" di Peter Ramsey (2012): "Grandi occhi, molto grandi perché sono pieni di meraviglia. Quello è il mio centro, perché è così che sono nato, con occhi che hanno sempre percepito la meraviglia in ogni cosa; occhi che vedono luci negli alberi e magia nell'aria; questa meraviglia è ciò che io porto nel mondo ed è quello che proteggono i bambini e ciò che fa di me un guardiano. È il mio centro. Qual è il tuo?"; da"Canto di Natale di Topolino" di Burny Mattinson (1983): "Oggi il Natale porterà | gioia e serenità. | Senti un lieto scampanare | simbolo di felicità. | Senti nell'aria la magia, | l'ottimismo, l'allegria | e felici con gli amici | siamo in festosa compagnia. | Se la neve fiocca già | ed i tetti coprirà | nelle case unita sia | la famiglia in armonia. | Oggi il ricco porterà | cibo e doni a chi non ha || se puoi toglierti il di più, | va' e portali anche tu, | sempre più, sempre più. | Ad ogni dono che farai | più felice tu sarai. | Quanta gioia ti darà | dire buon Natale (dire buon Natale) | dire buon Natale (dire buon Natale) | un buon Natale ognun avrà".

© Riproduzione Riservata.