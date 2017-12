Lotto/ Estrazioni 21 dicembre 2017, 10eLotto e Superenalotto: i fortunati e i numeri vincenti

Lotto e Superenalotto, 10eLotto estrazioni del 21 dicembre 2017: numeri vincenti. Jackpot sempre più alto ottimi riscontri sul Lotto, chi riuscirà a regalare le vincite maggiori stasera?

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 14.36 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Per quanto riguarda l’estrazione del Lotto di giovedì 21 dicembre 2017, il numero che l’ha fatta da padrone è stato sicuramente il 42, uscito su ben quattro ruote differenti. Ovvero, la ruota Nazionale e la ruota di Cagliari (in entrambi i casi come quarto estratto) e sulla ruota di Genova e sulla ruota di Venezia (in entrambi i casi come quinto ed ultimo estratto). Il 39 è invece uscito su tre ruote diverse, quella di Genova, Palermo e Venezia (a Genova e Venezia come secondo estratto). Sono stati gli unici numeri estratti su più di due ruote diverse. Dalle altre risultanze di questa estrazione odierna, da segnalare come l’8 sia stato il primo estratto sia sulla ruota di Cagliari sia sulla ruota di Milano, mentre a Bari il 73 è stato il primo estratto ed il 74 il terzo estratto. A Palermo sono stati estratti consecutivamente il 15 e il 16 come quarto e quinto estratto, mentre a Venezia hanno fatto capolino tre numeri della decina del Trenta, ovvero il 39, il 38 ed il 33. (agg. di Fabio Belli)

LA SUPERSMORFIA

Nell’estrazione del Lotto di giovedì 21 dicembre 2017 quadrupla estrazione per il 42, che nella Smorfia Napoletana è uno dei numeri più importanti perché rappresenta “Il Caffè”, un elemento cardine della tradizione partenopea, simbolo che se viene sognato indica che le proprie forze devono venire stimolate. Estrazione su tre ruote diverse, Genova, Palermo e Venezia, per il 39 che rappresenta “La Corda al Collo”, simbolo per eccellenza di un rapporto molto morboso o comunque di qualcosa di molto soffocante che è presente nelle vite di chi fa questo sogno. Da segnalare come 42 e 39 sono usciti in abbinamento a Genova e Venezia, e giocati insieme su tutte le ruote avrebbero garantito un doppio ambo. In tema di Natale, l’8 primo estratto a Cagliari e Milano rappresenta invece la Madonna: sognarla può rappresentare la mancanza della figura materna, o in generale di qualcuno che possa rappresentare la funzione di guida nella propria vita. (agg. di Fabio Belli)

SUPERSTAR E SUPERBONUS

Per quanto riguarda il numero Superstar, chi l’ha centrato non ha trovato il colpaccio in questa estrazione di giovedì 21 dicembre 2017, visto che è andata a vuoto sia la caccia ai Superbonus di prima e seconda categoria, col 6 Stella ed il 5+1 Stella non centrati, sia quella al 5 Stella. Sono stati invece in 3 a centrare il 4 Stella, con 30mila 872 euro di vincita individuale per chi l’ha azzeccato. 146 i vincitori con il 3 Stella, che hanno vinto 2463 euro ciascuno, mentre i vincitori con il 2 Stella sono stati 2174, con 100 euro ciascuno da mettere in cascina. Infine, da segnalare i premi più numerosi ma meno consistenti per chi ha scommesso sul numero Superstati, i 14mila 101 vincitori con l’1 Stella che hanno portato a casa 10 euro a testa, e i 30mila 111 che con lo 0 Stella (nessun numero vincente in schedina, ma numero Superstar indovinato) hanno vinto 5 euro a testa. (agg. di Fabio Belli)

LE QUOTE VINCENTI

Ancora una volta in questa settimana è il 5+1 a distribuire i premi più ricchi del Superenalotto. E’ successo anche nell’estrazione di giovedì 21 dicembre 2017, con un unico scommettitore che con 5 punti nella sua schedina più il numero jolly ha portato a casa ben 534mila 995,60 euro. In 2 hanno vinto con il 5, per una vincita individuale comunque considerevole di 86mila 422,37 euro. 570 gli scommettitori che hanno centrato il 4, portando a casa 308,72 euro ciascuno. 21mila 509 invece i vincitori con 3 punti nella loro schedina, vincitori di 24,63 euro a testa. Infine, come sempre i più numerosi sono stati gli scommettitori che hanno centrato il 2, sono stati 324mila 649 per una vincita di 5,07 euro a testa. A mancare all’appello è ancora una volta il 6, col jackpot che continua a crescere dall’ultima volta che è stato centrato, lo scorso 1 agosto: la cifra sale così per la prossima estrazione prevista per sabato 23 dicembre a 75 milioni e 800mila euro. (agg. di Fabio Belli)

I NUMERI VINCENTI

I numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono ormai arrivati. Il momento è quello piu importante, quello della scoperta. Avremo vinto? Magari il Jackpot? Certo, mettere le mani su un tale tesoro è il sogno di chiunque abbia giocato, quindi la speranza c'è. Ma anche il Lotto e il 10eLotto hanno dato ampia prova di poter dare vincite soddisfacenti. E allora, cosa aspettate? Munitevi del vostro biglietto, penna e occhiali (i "diversamente giovani") e ricordatevi di controllare i tagliandi anche in ricevitoria.

Estrazione 10eLotto n°152 del 21/12/2017

3 - 6 - 8 - 18 - 28 - 30 - 39 - 41 - 44 - 51 - 53 - 59 - 61 - 68 - 70 - 73 - 74 - 83 - 84 - 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 73

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 73 - 3

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 153 del 21/12/2017

COMBINAZIONE VINCENTE

67 12 88 50 59 25

NUMERO JOLLY

24

SUPERSTAR

22

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n°152 del 21/12/2017 NAZIONALE 6 88 13 42 80 BARI 73 3 74 11 33 CAGLIARI 8 84 28 52 5 FIRENZE 44 70 6 42 3 GENOVA 30 39 53 32 42 MILANO 8 68 56 85 79 NAPOLI 73 59 22 54 50 PALERMO 41 51 39 15 16 ROMA 61 83 7 34 10 TORINO 18 30 49 52 28 VENEZIA 88 39 38 33 42

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI

Pronti a fare festa? No, non per Natale, o meglio non ancora. Ci riferiamo alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Sono in programma oggi, giovedì 21 dicembre, e potrebbero regalare vincite importanti. E allora sì che potrete trascorrere un bellissimo Natale. Resta da capire però se potremo godere della compagnia di alcuni numeri ritardatari che finora si sono dati alla “latitanza”. Non sarebbe male, ad esempio, riabbracciare il 76 su Cagliari, i cui tempi di assenza sono diventati particolarmente lunghi: è salatamente in vetta alla classifica dei ritardatari del Lotto con 194 turni. Il 3 su Firenze ha invece raccolto il nostro invito nell'ultima estrazione, mostrandosi dopo 97 concorsi. Di conseguenza al secondo posto sale il 20 su Bari, che ha raggiunto 97 assenze. Sul gradino più basso del podio c'è il 56 su Venezia, che segue invece con 95 turni di ritardo. Il 16 su Torino, invece, completa la top five con l'altro “torinese” 65: sono rispettivamente a 88 e 85 concorsi di ritardo. (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Conto alla rovescia per Superenalotto, Lotto e 10eLotto, che questa sera terranno compagnia agli italiani con un nuovo concorso. La caccia ai numeri vincenti è già iniziata e molti appassionati si sono accostati ai due giochi Sisal in occasione delle feste, proprio per poter ambire ai premi del 2017. Sono ancora tanti i ricchi bottini che verranno messi a disposizione nell'estrazione di oggi, come dimostrano le vincite registrate nel precedente appuntamento. La statistica del 10eLotto ha messo in evidenza la provincia di Caserta grazie alla vincita centrata da un fortunello di Pietravairano che è riuscito a riscuotere 100 mila euro grazie ad un 9 vincente. Vincite gemelle invece per un giocatore della provincia di Salerno, di Cava dei Tirreni, e per la provincia di Palermo, di Termini Imerese: in entrambi i casi è stato realizzato un premio da 20 mila euro grazie ad un 9 con modalità frequente. In tutto il concorso sono stati distribuiti inoltre premi per 32,4 milioni di euro, che aumentano fino a 3,7 miliardi di euro se si considerano le vincite totalizzate dall'inizio dell'anno. E' festa anche per i giocatori del Lotto che hanno conquistato i primi posti sul podio, a partire dal fortunello di Torino che ha indovinato un terno e tre ambi sulla ruota di Genova ed ha centrato 47.500 euro in premio. Taranto e Verona sono finite invece al secondo posto grazie ad un terno e tre ambi nel primo caso e un terno secco nel secondo. La vincita del primo appassionato è stata di 23.750 euro, mentre il secondo giocatore ha ritirato 22.500 euro in premio. Dall'inizio dell'anno le vincite del Lotto sono state inoltre di un totale di 1,1 miliardi di euro, di cui 7,5 milioni di euro distribuiti solo nell'ultima estrazione.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo arrivati al momento più atteso da tutti i giocatori del Lotto: il nuovo concorso e i relativi premi! Gli appassionati sono già in fila pronti a giocare la propria schedina, mentre tanti altri devono ancora liberarsi da impegni lavorativi e familiari. Dopo tutto siamo sotto Natale e ogni italiano è alle prese con regali, pacchetti, doni improvvisi e cene da organizzare. Per questo potrebbe esservi sfuggita l'estrazione di questa sera e i numeri da giocare. A questo fortunatamente ci pensa la nostra Rubrica, che anche per oggi ha chiesto consiglio alla smorfia napoletana per ideare una combinazione tutta da giocare. Partiamo come sempre da una news, che questa volta ci parla di reazioni e licenziamenti. Dopo aver perso il lavoro in modo ingiusto, un dipendente di un colosso del petrolio ha deciso di protestare in modo originale al trattamento subito. Il cittadino di origini arabe ha infatti deciso di incollarsi al pavimento della sede principale dell'azienda, sicuro che la motivazione data dalla società non sia corretta, soprattutto a fronte di 17 anni di onorato servizio. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il licenziamento, 83, il lavoro, 27, il dipendente, 50, il petrolio, 66, e la lettera, 2. Come Numero Oro scegliamo invece la causa, 29.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Un Jackpot sempre più ricco per gli amanti del SuperEnalotto, che anche questa sera potranno sfidare la fortuna e cercare di centrare la sestina vincente. Il montepremi sarà di 75 milioni di euro, una cifra sempre più importante che aumenta ad ogni estrazione. Nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal è stata registrata inoltre una vincita davvero importante, che ha superato ogni aspettativa. Un fortunello è riuscito infatti a realizzare il 5+1 ed a conquistare il premio di oltre 436 mila euro. Al secondo posto si sono posizionati invece i tre giocatori che con il 4+ si sono portati a casa più di 39 mila euro in premio, mentre sei giocatori hanno indovinato il 5, con un premio del valore di oltre 23 mila euro. La classifica prosegue con un aumento per tutte le quote successive: il 4 ha messo in palio 391,35 euro ed è stato indovinato da 368 appassionati, mentre 31,56 euro è il premio che il 3 ha donato ai suoi 13.703 vincitori. Si chiudono le quote standard con il premio del 2, pari a 6,01 euro e finito nelle case di 223.181 vincitori. Cinque euro canonici invece per tutti i 21.562 giocatori che hanno realizzato lo 0+, contro i 10 euro totalizzati dagli 8.855 vincitori dell'1+. Chiudono la fila delle vincite i 1.278 appassionati che hanno centrato i 100 euro messi in palio dal 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Siamo arrivati in prossimità del nuovo concorso del SuperEnalotto, che questa sera non solo potrà regalare il suo Jackpot, ma potrebbe destinare vincite importanti anche per tutti i giocatori che centreranno le quote minori. Il dubbio su come spendere la propria vincita diventa quindi sempre più forte, soprattutto perché si tratta di premi importanti ed a volte al di sopra delle aspettative. La nostra Rubrica vi suggerirà quindi anche per oggi una possibile soluzione grazie al supporto di KickStarter, giusto per togliervi un sassolino dalla scarpa e permettervi di avere le idee più chiare sulle iniziative disponibili. La musica e le luci sono molto importanti per gli amanti del sound, considerata una vera e propria arte. The Sound Reactive LED Mask permette di unire le due passioni grazie ad un dispositivo che rinnova uno dei più antichi oggetti mondiali. La prima maschera infatti è stata realizzata 9 mila anni fa ed è parte integrante di diverse culture. Il nuovo dispositivo permette quindi non solo di adattare l'oggetto ai tempi moderni, ma anche di integrare l'arte alla tecnologia, grazie ad un dispositivo in grado di illuminarsi a ritmo di musica: il risultato è spettacolare grazie a luci e colori. 47 giorni di tempo per aderire al progetto, mentre pochi minuti ancora prima di scoprire i numeri vincenti: avete già tutto pronto?

© Riproduzione Riservata.