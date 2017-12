Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Salvini contro Di Maio (21 dicembre 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Federico Ghizzoni conferma la versione della Boschi. Applicato l'articolo 7 del Trattato Europeo alla Polonia. Salvini contro Di Maio. (21 dicembre 2017).

21 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Matteo Salvini - La Presse

GHIZZONI CONFERMA LA VERSIONE DELLA BOSCHI

Federico Ghizzoni ex numero uno del gruppo Unicredit, ascoltato in commissione banche ha di fatto confermato la versione di Maria Elena Boschi, affermando che la ex ministro chiese di valutare la possibilità che il suo gruppo si accorpasse con banca Eutriria, con l'esponente politica del Partito Democratico che si diceva preoccupata di un'eventuale impatto sul territorio, soprattutto nel caso l'istituto di credito fosse fallito. Ghizzoni al contempo esclude categoricamente qualsiasi tipo di pressione della Boschi, e conferma che il colloquio si svolse in un clima cordiale. Di fatto con l'audizione di oggi viene confermata la versione dell'attuale sottosegretario, che si è sempre detta preoccupata dell'impatto territoriale. Ghizzoni ha inoltre fatto presente di essere stato sollecitato sull'acquisizione anche da Marco Carrai, uomo ombra di Matteo Renzi, ma che anche in questo caso non ci fu nessuna pressione.

APPLICATO L'ARTICOLO 7 DEL TRATTATO EUROPEO ALLA POLONIA

In virtù della riforma del sistema giudiziario polacco e del fatto che alcune delle legge contenute nel nuovo codice penale potrebbero essere pericolose, il consiglio europeo ha applicato l'articolo 7 alla Polonia. L'applicazione dell'articolo è la prima volta che viene effettuata agli stati membri e potrebbe portare alla sospensione degli aiuti economici e in ultima analisi finanche all'espulsione del paese dal consiglio europeo. Immediate le proteste della politica polacca, che vede l'applicazione come una vera e propria punizione per il rifiuto di fornire accoglienza ai migranti provenienti dall'Africa. Da parte sua il consiglio europeo sottolinea la pericolosità delle legge approvate, soprattutto di quella che prevede che il potere giudiziario polacco sia integralmente sottoposto al controllo della politica nazionale.

SALVINI CONTRO DI MAIO

E' stata ieri la volta di Matteo Salvini a bollare come una vera e propria "sciocchezza" la richiesta di un referendum contro l'euro, lanciata ieri dal candidato premier del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Per il leader della Lega Nord quanto detto da Di Maio lascia prefigurare l'inadeguatezza di un politico, che nonostante la legittimazione in rete non ha le qualità per governare un paese difficile come il nostro. Salvini in tale contesto ricorda al capo del partito grillino che mai il suo partito governerà con il movimento cinque stelle, e si dice sicuro che l'incarico di formare un nuovo governo verrà dato dal capo dello stato alla coalizione che prenderà più voti, tra il centro destra e il centro sinistra.

AMAZON DISERTA L'INCONTRO CON IL PREFETTO DI PIACENZA

Plateale protesta quella dei vertici di Amazon, la nota azienda di compravendita online, che diserta un incontro convocato dal prefetto di Piacenza che aveva lo scopo di evitare uno sciopero nella sede di Castel San Giovanni. L'azienda a parziale giustificazione della sua assenza ha lamentato una pressione fuori dal comune esercitata dai sindacati provinciale sulla dirigenza. Immediata la protesta dei lavoratori che hanno indetto uno sciopero generale. In tale contesto veemente la protesta dei sindacati dei lavoratori, che per bocca del segretario dell'Ugl provinciale sottolinea che la nota azienda di e-commerce "prende a schiaffi" la legislazione nazionale, animata da un arroganza fuori dal comune.

COPPA ITALIA: JUVENTUS, TORINO E ATALANTA AVANTI. ROMA CLAMOROSAMENTE FUORI

Si sono giocate ieri tre partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'Atalanta ha superato, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, il Sassuolo col risultato di 2-1. La Dea ha risolto la questione in mezzora con i gol di Cornelius e Rafael Toloi. Lo stesso brasiliano nella ripresa ha segnato un autogol che ha riaperto solo parzialmente il match con la squadra di Gasperini che ha chiuso in dieci per il rosso a Kurtic. Clamoroso scivolone della Roma in casa contro il Torino. I granata passano in vantaggio con De Silvestri nel primo tempo, nella ripresa sigla il raddoppio Edera prima che Dzeko sbagli il rigore del 2-1 poi siglato da Schick alla sua prima rete in giallorosso. Chiude la giornata Juventus-Genoa, che termina 2-0 con i gol di un ritrovato Paulo Dybala e di Gonzalo Higuain appena entrato in campo. Ecco completo il tabellone dei quarti di finale: Juventus-Genoa, Atalanta-Napoli; Milan-Inter, Fiorentina-Lazio.

SERIE B, SI SCENDE IN CAMPO DOPO L'ANTICIPO DEL PENZO

E' partita la ventesima giornata di Serie B ieri sera allo Stadio Pierluigi Penzo dove la gara Venezia-Cremonese è terminata 1-1 con i gol di Cavion e Moreo. Tutte le altre partite si giocheranno stasera con fischio d'inizio alle 20.30. Sfida al vertice allo Stadio San Nicola che sa di Serie A, un Bari-Parma che torna ad essere importante dopo tanti anni. Curiosità anche per la sfida Empoli-Brescia che vede il debutto sulla panchina dei toscani di Aurelio Andreazzoli. Debutta anche Gianluca Atzori in Ternana-Pro Vercelli. La capolista Palermo va a giocare allo Stadio Dino Manuzzi per affrontare il Cesena. Completano il calendario: Ascoli-Pescara, Cittadella-Carpi, Frosinone-Entella, Novara-Perugia, Salernitana-Foggia e Spezia-Avellino.

