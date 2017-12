AUTOSTRADE/ Bollettino traffico: incidente nella notte sull'A1 (ultime notizie, oggi 22 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 22 dicembre 2017 sulla viabilità. Nella notte incidente sull'A1 Milano-Bologna, molti disagi.

22 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrada, Traffico - La Presse

Nella notte che ha portato alla giornata di oggi, venerdì 22 dicembre 2017, c'è stato un brutto incidente sull'A1. Questo ha portato a diversi disagi per la viabilità. Il portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, ha riportato come ci siano state delle code sull'A1 Milano-Bologna al chilometro 102 direzione Napoli tra Fiorenzuola e bivio A1/A15 Parma-La Spezia. Al momento non si conoscono le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano dei feriti più o meno gravi. Di sicuro questa mattina arriveranno più dettagli legati all'incidente nello specifico e alle persone che vi sono state coinvolte. Sicuramente sarà importante controllare il portale in questione perché aggiornato in tempo reale e pronto a fornire anche degli utili consigli. Servirà quindi a chi dovrà affrontare il tratto in questione e se avrà dei problemi dettati proprio da questo incidente.

CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diverse le situazioni legate alle autostrade italiane che potrebbero portare a disagi nella viabilità nella mattinata di oggi, venerdì 22 dicembre 2017. E' per questo che sarà importante utilizzare uno strumento interessante come il portale istituzionale Autostrade.it che ci porta degli aggiornamenti in tempo reale. Partiamo dall'A1 Bologna-Firenze dove rimarrà chiuso fino alle sei il tratto tra Bivio A1-Variante e Pian del Voglio al chilometro 237.2 direzione Napoli. Passiamo poi all'A9 Lainate-Svizzera dove invece al chilometro 33.8 direzione Lainate troveremo chiuso fino alle ore cinque il tratto tra Lago di Como e Como centro. E' stata poi evidenziato un chilometro di coda sull'A1 Bologna-Roma al chilometro 286.9 direzione Napoli tra il bivio A1/A11 Firenze-Pisa nord e Firenze Scandicci proprio per lavori. In quest'ultimo caso non si sa quando termineranno i lavori che potrebbe prolungarsi anche nelle prime ore della giornata.

