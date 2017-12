EUROJACKPOT/ Estrazione n 51/2017: numeri vincenti, la combinazione fortunata! (oggi, 22 dicembre 2017)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 51/2017: numeri vincenti del 22 dicembre 2017, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 21.03 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

La tanto attesa estrazione di Eurojackpot c'è stata, quindi è arrivato il momento di segnare i numeri vincenti. L'assalto al 5+2 va in scena oggi, venerdì 22 dicembre 2017, ultimo appuntamento prima di festeggiare il Natale. Poi tornerà giusto in tempo per chiudere l'anno. Qualcuno di voi però potrebbe muoversi in anticipo e mandare in archivio il 2017 con una bella e corposa vincita. Sotto l'albero in tal caso potrebbero non finire solo regali, ma anche sogni e progetti da realizzare. Questo del resto è un gioco che permette di pensare in grande. Armati di carta e penna, tra un pacco e l'altro da incartare per amici e parenti, preparatevi a segnare dunque la combinazione fortunata nella speranza che corrisponda a quella giocata. I numeri sono stati raccolti in fondo alla pagina, quindi potete procedere subito con il controllo della vostra schedina e verificare se e in quale categoria entrate di diritto. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Prima di scartare i regali di Natale bisogna scoprire i numeri vincenti di Eurojackpot. Oggi, come accade ogni venerdì, è in programma l'estrazione del gioco che vi mette in competizione con il resto d'Europa. Giocare è semplice, vincere è invece solo una questione di fortuna. Mettete in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Così potete aspirare ad accedere ad una delle 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Con la prima categoria si vince il jackpot milionario europeo, quindi è facile immaginare la ragione per la quale sia quella più ambita. Ad onore del vero, anche con le altre categorie si può diventare ricchi. Lo sanno bene i sette che la settimana scorsa hanno realizzato, ad esempio, il 5+0 vincendo poco meno di 70mila euro. Stasera potrebbe toccare a voi festeggiare una vincita importante, magari ancor più ricca. Sarebbe sicuramente un bel modo per festeggiare Natale e chiudere nel migliore dei modi l'anno...

LE ULTIME CURIOSITÀ

La generosità di Eurojackpot non è in discussione, ma gli italiani sono chiamati a migliorare i risultati “azzurri” questa settimana. La vincita più alta registrata infatti nell'ultima estrazione di questo gioco, per quanto riguarda l'Italia, è quella del 4+2, del valore di 2.689,20 euro. Una somma che senza dubbio può fare molto comodo al fortunato giocatore che l'ha vinta, ma è giusto approcciarsi al nuovo appuntamento con Eurojackpot con maggiore determinazione. Stasera si può fare meglio, anche perché in ballo c'è un montepremi da ben 27 milioni di euro. Tra non molto conosceremo i numeri vincenti, quindi potrete verificare se la combinazione che avete giocato è proprio quella fortunata. Prima di occuparcene, però, pensiamo a cosa è accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 1-7-12-16-18, Euronumeri 1-4. L'auspicio in vista dell'estrazione di oggi è che questo concorso risulti veramente fortunato per gli italiani... E quindi buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

16 - 26 - 32 - 40 - 47

Euronumeri: 1 - 6

