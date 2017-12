METRO M1 CHIUSA/ Atm news, linea rossa sospesa a Sesto Fs per allarme bomba (ultime notizie)

Metro M1 chiusa, Atm news: linea rossa sospesa tra Sesto FS e Sesto Marelli per allarme bomba nella tratta coinvolta dallo stop. Mezzi sostitutivi attivi, a breve riapertura: ultime notizie

22 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Metro M1 chiusa (LaPresse)

Sotto Natale, con il traffico dei tantissimi pendolari e semplici cittadini in giro per la città di Milano per l’ultimo regalo da fare, la metro che viene chiusa di colpo non è certo la notizia ideale; se poi si tratta di un allarme bomba per un pacco sospetto ritrovato tra le stazioni di Sesto Fs e Sesto Marelli, a nord della linea rossa, ancora peggio. Al momento l’avviso di Atm recita semplicemente così: «La circolazione dei treni della linea M1 è sospesa tra le stazioni di Sesto FS e Sesto Marelli per verifiche su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza». Il resto della linea Rossa al momento prevede disagi e rallentamenti ma non è ancora stata chiusa, anche perché le stazioni di Sesto Fs e Sesto Marelli si trovano nell’ultima parte della tratta a nord, non coinvolgendo dunque le altre stazioni scendendo verso il centro città. Resta il disagio per l’ennesimo pacco sospetto che come giusto che sia deve fare entrare in azione tutti i corpi addetti al servizio di sicurezza per la prevenzione attentati.

ATTIVA TRATTA DI SOSTITUZIONE

Secondo quanto riporta sempre Atm, «In superficie, nella tratta interrotta, è attivo un collegamento sostitutivo con autobus. Gli assistenti alla clientela, nelle stazioni fuori servizio, danno informazioni sugli autobus sostitutivi e sulla durata dell'interruzione. Ci scusiamo per il disagio, la circolazione riprenderà il prima possibile». Il blocco della Metro M1 dovrebbe durare ancora qualche minuto in attesa che le forze dell’ordine controllino il pacco sospetto - ancora non chiaro se sia stato trovato a bordo di un convoglio o sulla banchina di attesa della metropolitana - e dunque è già scattata in prevenzione disagi e ritardi, la linea sostitutiva degli autobus di superficie nella tratta coinvolta dalla sospensione Atm. Non è certo la prima volta in questi giorni pre natalizi che la metro di Milano subisce blocchi del genere: solo ieri per ben due volte sulla linea Verde prima un malore di un passeggero e poi un pacco sospetto, poi rivelatosi semplicemente una borsetta dimentica, hanno bloccato per qualche minuto di troppo il traffico della metro milanese.

#M1: sospesa tra Sesto FS-Sesto Marelli (disposizioni delle Autorità). Bus sostitutivi in arrivo nella tratta non servita. — ATM informa (@atm_informa) 22 dicembre 2017

