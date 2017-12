Spagna, incidente ferroviario/ Madrid, video: treno contro una barriera: 45 feriti (ultime notizie)

Spagna, incidente ferroviario nel pomeriggio di oggi a Madrid: treno contro barriera, almeno 45 feriti di cui due in condizioni gravi. Non sarebbe il primo caso dallo scorso novembre.

22 dicembre 2017 Emanuela Longo

Incidente ferroviario in Spagna (via Twitter)

Un grave incidente ferroviario si è verificato nel pomeriggio di oggi in Spagna, nei pressi di Madrid. Come riportano le primissime notizie rese note da TgCom24, l'incidente si sarebbe registrato nella stazione di Alcala de Henares. Grave il primo bilancio non ufficiale che parlerebbe di 45 feriti, di cui due in condizioni molto gravi. A renderlo noto sarebbero stati i servizi di emergenza spagnoli, ma non si esclude che con il passare delle ore il numero possa subire una importante modifica al rialzo. Secondo una primissima ricostruzione dell'accaduto, pare che un treno locale avrebbe urtato una barriera posta al termine di un binario, non fermandosi in tempo, sebbene si stesse muovendo a velocità ridotta. Le cause dell'incidente, probabilmente da addebitare ad un errore umano, al momento però non sarebbero ancora state rese note. L'incidente ferroviario si sarebbe verificato intorno alle 15:40, come riporta BlitzQuotidiano ed avrebbe coinvolto un treno locale della Renfe sul quale viaggiavano numerosi pendolari e che, finendo per motivi ancora oscuri contro una barriera avrebbe provocato il ferimento di oltre 40 persone. I feriti avrebbero riportato soprattutto diverse contusioni e sarebbero sotto choc. In seguito al drammatico incidente sarebbe già stata aperta un'inchiesta al fine di fare luce sulle dinamiche dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

INCIDENTE FERROVIARIO: I PRECEDENTI DISAGI

A riportare notizie aggiornate sull'incidente ferroviario in Spagna è stato il quotidiano El Pais che attualmente parla di 45 feriti, di cui due gravi e 11 di natura moderata molti dei quali con crisi di panico. Secondo quanto reso noto da un portavoce dei servizi di emergenza, sul posto oltre ai soccorritori sarebbero giunti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco di Madrid. Il treno locale, che viaggiava a bassa velocità, si sarebbe scontrato con la barriera posta al termine del binario al fine di bloccare la circolazione del mezzo nel caso in cui non si sia fermato prima. Dallo scorso novembre sarebbero numerosi gli incedenti registrati nelle stazioni di Madrid e che hanno causato ritardi o interruzioni dei servizi sulle differenti linee anche nelle ore di punta. Questa situazione di forte disagio ha portato a chiedere un incontro con il Ministero dello Sviluppo al fine di adottare misure atte alla risoluzione dei problemi finora riscontrati.

Espectacular despliegue de #Ambulancias, #Policía y #Bomberos en la Estación de @CercaniasMadrid de #AlcalaDeHenares con algunos heridos después de que un tren se haya golpeado con la topera.... pic.twitter.com/d1hzFVTJug — Speaker COM ?? (@danycommunity) 22 dicembre 2017

