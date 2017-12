Uccide puma e lo cucina per i fan/ Steve Ecklund, star tv canadese nella bufera: anche l'ex first lady insorge

Steve Ecklund uccide puma e lo cucina per i fan: star tv canadese nella bufera, anche l'ex first lady insorge. Le ultime notizie sul gesto e sulla reazione di indignazione che ha suscitato

22 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Steve Ecklund uccide puma e lo cucina per i fan (Foto: da Facebook)

Una star televisiva canadese è finita nella bufera per aver ucciso e cucinato un puma. Si tratta di Steve Ecklund, noto per la sua trasmissione sulla caccia. Stavolta però ha esagerato, infatti a guidare la protesta social degli indignati è l'ex first lady Laureen Harper. Il discutibile «omaggio» per i suoi fan del web gli si è ritorto contro, visto che proprio dalla Rete sono divampate le polemiche. Ecklund, che conduce il programma “The Edge”, aveva pubblicato su Facebook le immagini della cattura e dell'uccisione del puma nello stato di Alberta. Poi aveva organizzato un barbecue con le carni dell'animale. «Dalla terra alla tavola nello stesso giorno», la didascalia alle fotografie con i suoi compagni di caccia. Forse non aveva idea della reazione che avrebbe provocato quel gesto. Ora non si contano gli insulti sul web, ma l'ondata di critiche che potrebbe arrivargli dagli animalisti dovrebbe preoccuparlo maggiormente.

STEVE ECKLUND UCCIDE PUMA E LO CUCINA: SCOPPIA LA BUFERA

«Che persona ripugnante!», così l'ex first lady canadese ha etichettato Steve Ecklund. La moglie del predecessore di Justin Trudeau ha duramente criticato il gesto della star televisiva locale e ha guidato la protesta sui social media. «Cacciare un puma con i cani fino a che non è esausto e poi sparare a un animale spaventato, messo all'angolo e stanco. Si può spiegare solo per compensare un pene piccolo...», ha attaccato la moglie dell'ex premier conservatore Stephen Harper. La donna, che ha attaccato Ecklund senza mezzi termini, ha confessato di non poter tollerare l'idea che si possa uccidere per divertimento. In genere le prodezze di Steve Ecklund sono segue e apprezzate dal pubblico, ma la sua ultima prova non ha sortito l'effetto sperato. Nei giorni scorsi si è inoltrato per le montagne dell'Alberta per andare a caccia di puma, riuscendo a catturare il feroce felino. Fin qui nessun commento negativo, ma poi la star canadese ha voluto esagerare pubblicando la foto “incriminata”.

What a creep. Chasing a cougar with dogs until they are exhausted then shooting a scared, cornered and tired animal. Must be compensating for something, small penis probably.https://t.co/UspnQEdWdL — Laureen Harper (@LaureenHarper) 21 dicembre 2017

