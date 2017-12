CENONE DI NATALE 2017/ Consigli e ricette per la cena della Vigilia perfetta: un mix tra tradizione e bontà

Cenone di Natale 2017: consigli ed idee per realizzare una cena della Vigilia davvero perfetta. Le ricette più in voga e di sicuro successo da portare a tavola.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 15.48 Emanuela Longo

Cenone di Natale 2017 (Foto Pixabay)

La Vigilia di Natale è sempre un'occasione importante e speciale per mettersi alla prova in cucina. Stupire gli ospiti è molto importante ma non si può dimenticare la tradizione che queste festività impone sulle nostre tavole. Ma qual è il must della cena della Vigilia e del pranzo di Natale? Di certo il pesce. Anguilla, baccalà, capitone e poi salmone, crostacei, gamberi e gamberoni, gratin, pesci al forno: sono i piatti ai quali non si può affatto rinunciare. È chiaro che il tutto va scelto e preparato in base ai propri gusti e a quelli dei commensali, ma se gli ingredienti sono questi, le lavorazioni sono svariate, ecco perchè ce n'è davvero per tutti i gusti. Molte le ricette da poter portare in tavola: sicuramente originale un'insalata di mare e lenticchie - che coniuga pesce fresco e tradizione - così come uno scenografico Aspic di gamberi e baccalà. (Anna Montesano)

DALL'ANTIPASTO AL DOLCE

Uno sguardo veloce al calendario ed è già tempo di preparativi per l'immancabile cenone di Natale 2017! Tradizione vuole che la vigilia di Natale sia interamente dedicata alla realizzazione del classico cenone con il quale salutare l'ultimo giorno dell'Avvento e che anticipa le grandi abbuffate del periodo. Come riuscire, però, a coniugare lo spirito della festa con il desiderio di portare piatti gustosi, scenografici e che possano soddisfare anche i palati più esigenti? La scelta degli ingredienti e delle ricette da realizzare rappresenta solo il primo passaggio del complesso processo organizzativo che darà vita ad un cenone di Natale perfetto. Un occhio di riguardo, chiaramente, dovrà essere rivolto ai bambini ed ai commensali adulti e non, con eventuali intolleranze, vegani e/o vegetariani. Una volta intuito quali potrebbero essere i gusti di tutti gli invitati non resta che rimboccarsi le maniche, dotarsi di tanta fantasia e mettersi ai fornelli! Intanto, quali sono le ultime tendenze per il tradizionale cenone che animerà la vigilia di Natale 2017? Anche quest'anno un must intramontabile sarà rappresentato dalle portate a base di prodotti ittici: secondo i dati emersi da Federcoopesca-Confcooperative, tre italiani su quattro non rinunceranno al pesce, con una richiesta che riconferma le tendenze degli anni passati e che bene si associa all'abbondante offerta, resa possibile anche dal bel tempo degli ultimi giorni e che permetterà di poter gustare un prodotto nazionale a prezzi stabili se non addirittura bassi rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Per il cenone, dunque, saranno premiate le vongole ed i frutti di mare per i primi piatti e pesce per i secondi piatti con una spesa complessiva, sia in casa che al ristorante, in aumento del 10% rispetto allo scorso Natale.

CENONE DI NATALE 2017: PASTA SFOGLIA REGINA DEGLI ANTIPASTI… E NON SOLO!

Una portata che riscontra sempre molto successo in quanto fa da apripista ad ogni evento importante come lo è il cenone di Natale, è rappresentata dall'antipasto. "Se il buongiorno si vede dal mattino...", recita un vecchio detto. E proprio con l'antipasto ci giocheremo l'intero esito dell'atteso cenone della vigilia. Cosa proporre, dunque, al fine di soddisfare gusto e aspetto puramente estetico? Intanto un ingrediente sorprendente e sul quale poter realmente dare sfogo alla fantasia ed alla creatività: la pasta sfoglia. Semplice da maneggiare, adatta a ogni tipo di impasto, il suo uso permette di realizzare piatti scenografici e di grande impatto visivo che faranno molto felici soprattutto i più piccoli. Potrete così sbizzarrirvi nella realizzazione di un albero di Natale semplicemente utilizzando due rotoli di pasta sfoglia dai quali ritagliare la classica forma che sarà poi riempita degli ingredienti desiderati (dai classici affettati alle più nutrienti verdure di stagione) prima di sovrapporre il primo al secondo strato, "addobbando" il nostro albero con delle olive verdi e nere. Una variante simile, tuttavia, potrete utilizzarla anche in versione dolce condendo la sfoglia con ricotta e scaglie di cioccolato e cospargendo la base con degli Smarties per un più realistico "effetto palline". Un ingrediente semplice e veloce da cuocere in forno e che potrete utilizzare per aprire e chiudere con gusto il vostro cenone di Natale.

IL PANETTONE GASTRONOMICO: IL MUST ‘GIOVANE’ CHE NON IMPEGNA

I meno ferrati in cucina saranno certamente coloro che in vista del fatidico cenone di Natale 2017 desidererebbero spostarsi direttamente nel più vicino ristorante pur di evitare figuracce tra i commensali. In realtà esistono alcuni ingredienti furbi e “smart” che si prestano perfettamente ad una cena della Vigilia disimpegnata e “giovane”, ideale anche per gruppi di amici che non vogliono trascorrere ore davanti ai fornelli con l’incertezza di un cenone che possa soddisfare tutti. Da alcuni anni, un vero e proprio must è rappresentato dal panettone gastronomico, ovvero il panettone in versione salata da condire con gli ingredienti che più si desidera e che toglie dall’imbarazzo di dover necessariamente realizzare un cenone completo dall’antipasto al dolce. Eccezion fatta per l’ultima immancabile portata che in tanti aspettano, le precedenti potrebbero essere sostituite perfettamente da un’idea che non impegnerà notevolmente ma dagli esiti certamente apprezzabili. Come preparare un panettone gastronomico perfetto? Intanto occorrerà scegliere con attenzione gli ingredienti preferiti dai nostri commensali e – se è il caso – farne uno a parte da destinare eventualmente ai nostri ospiti vegani/vegetariani. A quel punto basterà unire i vari ingredienti e completare gli strati del maxi sandwich alternando i sapori e tagliandolo fino a formare degli spicchi. Un abbinamento perfetto potrebbe essere l’alternanza di strati tra crema di ricotta e tonno, salmone e avocado; gamberetti in salsa rosa, zucchine e mandorle per la versione rigorosamente non veg.

© Riproduzione Riservata.