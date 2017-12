LOTTO/ Estrazioni Superenalotto e 10eLotto, 23 dicembre 2017: la super Smorfia e numeri vincenti

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 23 dicembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.153-154/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 14.57 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

L'analisi dei numeri fortunati del Lotto non può prescindere da quella della smorfia napoletana. Le due rubriche sono, infatti, strettamente legate tra loro. Lo diciamo con franchezza, quella associata al 50, 'o pane, e al 3, a' gatta. Non ci sembra affatto casuale il fatto che la smorfia napoletana nelle sue interpretazioni lo associ a due numeri estratti nell'ultimo concorso. Il pane non mancherà tra l'altro sulla tavola degli italiani a Natale, ma non siamo così superficiali da dimenticare che questa festa non può essere celebrata da tutti. L'auspicio è che l'estrazione del Lotto sia in grado di spazzare via la depressione, 7, e di portare un po' di umorismo, 14. Di sicuro sta passando via quella tensione, 63, che solitamente accompagna e caratterizza i minuti che precedono l'estrazione. Bisogna concentrarsi sulle vincite, non sulle perdite, 81, con umiltà, non quella prepotenza che si associa all'80. Non c'è spazio neppure per la diffidenza, serve invece il 16, 'o culo, come insegna la smorfia napoletana. (agg. di Silvana Palazzo)

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono stati estratti, quindi potete procedere con la verifica delle vostre giocate. Noi li abbiamo già passati sotto la nostra speciale lente d'ingrandimento, quella dei numeri fortunati. Oggi ce ne sono diversi che hanno attirato la nostra attenzione, essendo usciti su più di una ruota. Questo è il caso di tre numeri, che hanno addirittura fatto registrare il tris, cioè sono usciti addirittura su tre ruote differenti. Ci riferiamo al 50, uscito su quelle di Cagliari, Milano e Napoli. Ma questo è anche il caso del 7, che è uscito sulle ruote di Torino, Venezia e Nazionale. C'è poi il 14 che ha fatto un bel giro da Bari a Napoli, finendo poi a Milano. Gli altri numeri fortunati fanno registrare il bis: questo è il caso dell'80, uscito su Nazionale e Bari, mentre il 3 è stato stratto sulle ruote di Bari e Cagliari. Il 63 è stato avvistato su Genova e Firenze, mentre il 16 sulla ruota ligure e a Napoli. Infine, c'è l'81 che ha fatto un viaggio tra le ruote “isolane”, visto che è uscito su quelle di Cagliari e Palermo. (agg. di Silvana Palazzo)

In attesa dei dati su vincite del Lotto e del 10eLotto, per il Superenalotto non si arresta la crescita del Jackpot: è arrivato a 77,2 milioni di euro. Questo purtroppo vuol dire che nessuno ha centrato il “6” nel concorso del 23 dicembre, ma c'è gente che può comunque festeggiare. Ci riferiamo alle quindici schedine fortunate per quanto riguarda il “5”, da circa 19mila euro a testa. Più bassa la quota per coloro che hanno invece realizzato il “4”, ma 381 euro circa fanno comunque comodo, soprattutto in questa parte finale dell'anno. Più corposo è invece il bottino per chi ha realizzato il “4 stella”: i tre fortunati mettono le mani su 38.173,00 euro. Interessante anche la quota per il “3 stella”: poco più di 3mila euro per ognuna delle 213 schedine fortunate. Tornando al Jackpot del Superenalotto, ricordiamo che è arrivato al nono posto tra i super premi nella storia del gioco. A precederlo ci sono i due “6” centrati nel corso di quest'anno: i 93,7 milioni finiti a Mestrino (Padova) il 25 febbraio e i 77,7 milioni finiti a Caorle (Venezia) lo scorso 1 agosto. (agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI VINCENTI DELL'ULTIMA ESTRAZIONE

Superenalotto, Lotto e 10eLotto hanno dato i loro numeri vincenti. Il momento è solenne. Abbiamo indovinato? Il Jackpot troverà un nuovo padrone? Qualcuno centrerà il terno secco in grado di risolvere (almeno in parte) i problemi economici? A tutte queste domande tra poco troveremo risposta spulciando i numeri vincenti. E nel ricordarvi di controllare anche in ricevitoria il vostro tagliando (prendetelo come buona abitudine) vi facciamo un ultimo "in bocca al lupo". Ecco i numeri vincenti.

Estrazione 10eLotto n°153 del 23/12/2017

1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 14 - 16 - 21 - 24 - 25 - 31 - 48 - 50 - 63 - 70 - 76 - 81 - 84 - 85

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 85

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 85 - 3

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 154 del 23/12/2017

COMBINAZIONE VINCENTE

88 89 35 71 39 48

NUMERO JOLLY

10

SUPERSTAR

4

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n°153 del 23/12/2017 NAZIONALE 80 9 52 7 16 BARI 85 3 25 80 14 CAGLIARI 81 70 50 42 3 FIRENZE 63 24 46 71 83 GENOVA 63 16 28 6 47 MILANO 31 50 14 40 54 NAPOLI 14 84 50 16 29 PALERMO 21 8 19 43 81 ROMA 76 4 44 68 87 TORINO 1 5 73 82 7 VENEZIA 7 48 30 6 57

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI

Ultima chance per gli appassionati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per una bella vincita a ridosso delle festività natalizie. La vigilia di Natale è all'orizzonte, il menù è programmato, fervono i preparativi, ma tutto potrebbe cambiare con una bella vincita. Sarebbe sicuramente un bel modo per chiudere un anno intenso e aprirne uno nuovo con prospettive più serene. Non ci dimentichiamo però di avere un conto in sospeso con i numeri ritardatari, quelli cioè che mancano da diverse estrazioni. Il 76 su Cagliari è un caso eclatante: non sembra voler lasciare la vetta della classifica dei centenari del Lotto, visto che è arrivato a 195 concorsi di ritardo. Inoltre, è ad un passo dalla top five dei ritardatari storici. Tra i numeri più assenti segnaliamo anche il 20 su Bari, sempre più vicino al titolo di ritardatario a tre cifre, visto che è a 98 assenze, mentre il 56 su Venezia segue a 96 assenze. Nel tabellone del Lotto c'è sicuramente spazio per loro, ma la loro fuga potrebbe anche proseguire. Non ci resta allora che seguire con attenzione l'estrazione di oggi con la speranza di assistere a belle sorprese. (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Si chiude la settimana di concorsi del Superenalotto, Lotto e 10eLotto prima di festeggiare il Natale. L'estrazione è la più attesa della settimana, proprio perché potrebbe permettere a diversi giocatori di conquistare i primi posti sul podio delle vincite. Ad alimentare le speranze dopo tutto sono i premi registrati nel precedente appuntamento con i giochi Sisal, che sembrano aver portato particolare fortuna agli appassionati del Lotto. La vincita più alta è stata registrata ad Alcamo, in provincia di Trapani, grazie ad una giocata che ha permesso al fortunello di turno di portarsi a casa oltre 62 mila euro. La vincita è stata centrata sulla Ruota di Palermo, grazie a una quaterna e quattro terni. Vittoria anche a Reggio Calabria, dove un giocatore ha centrato 38.500 euro in premio ed in provincia di Bari, a Putignano, dove un appassionato ha realizzato una vincita che supera i 26 mila euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, la vincita più alta ha premiato la provincia di Como, grazie ad un vincitore di Lomazzo che è riuscito a portarsi a casa 50 mila euro grazie ad un 6 vincente con Opzione Oro. Vittoria anche in provincia di Biella, a Canale d'Agordo, dove un giocatore ha realizzato 36 mila euro grazie ad un 5, sempre con Opzione Oro. Ultimo posto sul podio per un vincitore di Napoli, che è riuscito a realizzare una vincita di 20 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Si chiudono i battenti della settimana di concorsi in compagnia del Lotto. Ultima possibilità quindi per tutti i giocatori per correre verso i premi in palio questa sera e poter trascorrere un Natale più dorato del previsto. Certo lo spirito di questa festa riguarda bel altri valori, ma per moltissimi vincitori sarebbe importante riuscire a racimolare anche un gruzzoletto. Allora via, si prepara carta e penna per ideare la nostra combinazione, soprattutto nel caso in cui non dovessimo aver ancora registrato la nostra schedina. La smorfia napoletana ci rivelerà oggi quali numeri si nascondono dietro una notizia piuttosto alcolica. Un gruppo di studenti del Maryland ha infatti deciso di organizzare una festa all'insegna delle bevute in compagnia. Peccato che l'alcool presente fosse così tanto che l'etilometro abbia segnalato un'anomalia nell'aria della location. Gli agenti locali hanno infatti sottoposto i presenti ad un alcool test e di fare un esame ambientale proprio per via dell'insolito odore presente nella stanza. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il Natale, 25, la festa, 2, la birra, 5, la bevuta, 64, e l'esame, 8. Come Numero Oro scegliamo invece il controllo, 52.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Ritorna in scena il SuperEnalotto ed il Jackpot anche questa sera, grazie al nuovo concorso che promette di regalare numerosi premi a tutti gli appassionati. Il montepremi ha raggiunto infatti la vetta di 75.8 milioni di euro, a cui vanno aggiunte tutte le quote minori. Nell'ultimo appuntamento, la classifica delle vincite ha messo al primo posto il colpo fortunato realizzato da un unico vincitore, che grazie al 5+1 è riuscito a portarsi a casa quasi 535 mila euro. Festa anche per i due appassionati che con il 5 hanno indovinato un premio che supera gli 86 mila euro, mentre quasi 31 mila euro sono stati destinati ai tre giocatori che hanno centrato il 4+. Scende di qualche punto il 4, con un premio di 308,72 euro e destinato a 570 giocatori, così come scende anche il 3 ed il suo bottino di 24,63 euro. I vincitori sono stati 21.509, contro i 324.649 appassionati che si sono portati a casa i 5,07 euro abbinati al 2. Anche in questo caso la quota ha perso qualche punto. Premi standard invece per le quote minori del SuperStar: 30.111 giocatori hanno realizzato i 5 euro dello 0+, mentre 14.101 appassionati hanno indovinato l'1+ ed hanno ricevuto 10 euro a testa. Infine sono stati 2.174 i tagliandi fortunati che con il 2+ hanno registrato la vincita di 100 euro.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Sta per arrivare il momento più atteso da tutti i giocatori del SuperEnalotto e non si parla solo dell'estrazione del Jackpot. Anche se il concorso accenderà ancora una volta i riflettori sul montepremi, è l'appuntamento Sisal ad essere il più ambito, a prescindere dall'entità della nostra vincita. Ci sono tra l'altro alcuni dettagli in comune fra chi agogna il primo posto sul podio e chi invece si 'accontenterebbe' anche delle posizioni minori. Come spendere il nostro tesoretto? A chiarire ogni dubbio sarà la nostra Rubrica, ovviamente in collaborazione con KickStarter. Oggi parliamo di Orbitkey Ring, un oggetto comune e adatto a tutti i tipi di accessori, in grado di rendere la nostra giornata organizzata in ogni minimo dettaglio. Si tratta infatti di un semplice cinturino a cui agganciare il mazzo di chiavi di casa, oppure quelle delle macchine, la chiavetta USB in cui abbiamo inserito i nostri preziosi dati e molto altro ancora. Dotato di una clip o di un ring, o di entrambi, non c'è davvero alcuna limitazione a come possiamo sfruttare il nostro Orbitkey Ring, Clip and Strap. Una chiusura moderna ci permetterà tra l'altro di inserire le chiavi nell'anello apposito senza alcuno sforzo, semplicemente ruotando in senso orario la sicurezza. 20 giorni di tempo prima della chiusura dell'asta ed un successo tale che il goal richiesto di poche migliaia di dollari, è stato superato e sono stati raccolti oltre 184 mila dollari.

