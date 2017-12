ALLERTA METEO/ Vigilia e Natale di sole, piove solo in Liguria (oggi, 24 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 24 dicembre 2017. Saranno due giorni di festa con il sole protagonista, solo in Liguria vedremo pioggia, vento sulla costa ionica.

24 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

La Vigilia e il giorno di Natale vedranno protagonista il sole, le previsioni del tempo infatti parlano di bel tempo un po' ovunque. L'unica regione dove invece vedremo pioggia e celo coperto sarà la Liguria. Già dalla mattina di oggi le nubi si faranno persistenti, per sfociare in leggere precipitazioni nel pomeriggio. La situazione poi si farà più critica, soprattutto su Genova, domani quando la pioggia sarà presente già dalla mattina per poi diventare più intensa nel pomeriggio. Ciò che invece preoccupa per il resto del paese sono le temperature che si faranno sempre più glaciali. Le minime sono infatti attorno ai -8° nella provincia di Bolzano che saranno registrati di mattina sia oggi che domani. Le correnti, così come i venti, sono invece destinati a regalare qualche problema nella giornata di oggi, soprattutto sulla costa ionica, mentre rallenteranno nel giorno di Natale per lasciare spazio a un cielo freddo ma non troppo agitato.

VIGILIA DI SOLE UN PÒ OVUNQUE

La giornata di oggi, domenica 24 dicembre 2017, sarà caratterizzata dal sole un po' ovunque. Sarà una Vigilia quindi che concederà la possibilità agli italiani anche di potersi godere una serena gita fuori porta. Le preoccupazioni maggiori arriveranno dal vento che tirerà da nord verso sud, con fenomeni importanti soprattutto sulla costa ionica tra Puglia, Basilicata e Calabria. Maggiore intensità delle correnti sarà rilevata sul versante adriatico rispetto a quello tirrenico. La maggiore concentrazione di nubi invece la vedremo sulla Liguria, unica regione dove sono previste delle precipitazioni per la giornata di oggi. La nebbia invece colpirà il Veneto nelle prime ore della giornata e l'alta Emilia Romagna subito dopo pranzo. Le massime saranno attorni ai -8° che vedremo nella mattinata nella provincia di Bolzano. Le massime invece saliranno sui 15° a Palermo e Catania nel pomeriggio.

