Bimbo di 6 anni salva la vita della mamma/ Alto Adige, dopo incidente stradale telefona al 112 e chiede aiuto

Alto Adige, bimbo di 6 anni salva la mamma ferita: dopo incidente stradale telefona al 112 e chiede aiuto. Le ultime notizie sul bambino eroe che non si è perso d'animo

24 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Alto Adige, bimbo di 6 anni salva la mamma ferita

Un bambino di sei anni ha salvato la vita a sua madre ieri sera. È accaduto su una strada di montagna in Val d'Ega, in Alto Adige, in particolare su quella provinciale che collega San Valentino in Campo a Bolzano. L'auto su cui erano a bordo era uscita di strada intorno alle ore 18, forse in punto dove l'asfalto era particolarmente ghiacciato. La sua corsa è finita in una scarpata dopo circa 150 metri. Nonostante lo choc per l'incidente stradale, il bambino di sei anni non si è perso d'animo. La madre era ferita gravemente e, incastrata tra le lamiere, non riusciva a muoversi. Il figlio, come riportato da Repubblica, ha impugnato il cellulare e chiamato il 112, spiegando cosa era successo e dando indicazioni utili per individuare il punto. Così la macchina dei soccorsi si è messa in moto. L'operazione di recupero da parte di Aiut Alpin, vigili del fuoco volontari, Croce Bianca, soccorso alpino e carabinieri è durata molte ore.

ALTO ADIGE, BIMBO SALVA MAMMA DOPO INCIDENTE STRADALE

Rimasto cosciente dopo l'incidente stradale, ha avuto la lucidità di prendere il telefono cellulare della madre per chiamare il 112: così un bambino di sei anni ha salvato sua madre, che alla guida dell'auto era uscita di strada finendo in una scarpata. Questa è dunque la storia di un bambino sveglio e coraggioso che si ricorderà per sempre dell'antivigilia di Natale. La madre, 38enne di origini brasiliane, è stata trasportata in ospedale a Bolzano, dove le è stato diagnosticato un politrauma. Pur avendo riportato gravi ferite, non è in pericolo di vita, anche grazie all'intervento tempestivo del figlio. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri. Non è da escludere che in quel punto la strada fosse molto probabilmente ghiacciata.

© Riproduzione Riservata.