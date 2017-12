Santa Messa Vigilia di Natale/ Diretta streaming video, angelus Papa: “Gesù si avvicina a noi con tenerezza”

Santa Messa vigilia di Natale, diretta streaming video e tv: Papa Francesco celebra in San Pietro la Natività di Gesù Cristo. Il commento al vangelo e il "paradosso" di Dio

24 dicembre 2017

Santa Messa vigilia di Natale con Papa Francesco (LaPresse)

In attesa della lunga Veglia della Vigilia di Natale, Papa Francesco ha “anticipato” il saluto al piccolo Bimbo che nasce oggi, duemiladiciassette anni dopo da quella prima volta a Betlemme. E invita tutti ad andare incontro a Lui che per primo ha avuto l’ardire di presentarsi al mondo non come re, non come Dio Onnipotente ed eterno, ma come piccolo bimbo umile in una mangiatoia, già perseguito dal male e dal timore del Re Erode. «Vi chiedo in queste ore qualche momento per fermarvi in silenzio e in preghiera davanti al presepe, per adorare nel cuore il mistero del vero Natale, quello di Gesù, che si avvicina a noi con amore, umiltà e tenerezza». Nella catechesi tenuta oggi in Piazza San Pietro nel consueto Angelus domenicale, oggi eccezionalmente anche vigilia di Natale, il Pontefice ha spiegato come quel bambino che nascerà oggi «da questa umile ragazza di Nazaret sarà chiamato Figlio dell’Altissimo. Non è possibile concepire una dignità più alta di questa», commenta ancora Papa Francsco. Mentre la risposta di Maria è «una frase breve, che non parla di gloria o di privilegio, ma solo di disponibilità e di servizio»: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». La figura della Madonna è sempre centrale e educativa secondo la Chiesa, una «collaboratrice perfetta del progetto di Dio e con questa sua risposta umile e generosa ottiene una gioia altissima e anche una gloria altissima». Appuntamento dato poi a questa sera per la Santa Messa della Vigilia, sempre in San Pietro e sempre con Papa Francesco come da tradizione.

LA SANTA MESSA A MEZZANOTTE CON PAPA FRANCESCO

Papa Francesco alle ore 21.30 inizia la celebrazione del Santo Natale di Gesù nella tradizionale Santa Messa in Basilica di San Pietro: una giornata intensa passata tutta nel segno dell’attesa, in piena conclusione e vertice massimo dell’Avvento di Cristo in questo turbolento anno domini 2017. Alle ore 12 l’Angelus da Piazza San Pietro con gli ultimi auguri di Natale ai fedeli giunti da ogni parte del mondo, poi alle 21.30 l’inizio delle lunghe celebrazioni in Basilica per la canonica Santa Messa della Notte di Natale. Nei giorni scorsi il Pontefice ha invitato tutti a prendere sul serio non solo l’appuntamento con l’Eucaristia del Signore ma il momento considerato da tutti “banale” come quello dell’orario e della puntualità alla Santa Messa. Non un richiamo “moralistico”, ma una richiesta di attenzione e di serietà con se stessi di fronte alla venuta di Dio in Terra tramite il Natale: «arriviamo in anticipo per una volta alla Messa e prepariamoci all’incontro con Gesù. Lì incominciamo a adorare Dio come comunità. Per questo è importante non arrivare in ritardo, bensì in anticipo, per preparare il cuore a questa celebrazione della comunità», spiega Papa Francesco nella catechesi d’avvento in sala Nervi. «Non è una buona abitudine organizzarsi la domenica per arrivare a Messa dopo il sermone, così da assolvere il precetto senza ascoltare la Parola di Dio. Preparare il proprio cuore all'incontro con Gesù: questo - ha sottolineato ancora il Pontefice - è la Messa: l'incontro con Cristo che è il centro della comunità. A Cristo si deve guardare, non siete lì per guardarvi la faccia tra di voi». Preparandoci tutti al ricevere il Cristo nella notte di Natale, con la Santa Messa aperta a tutti coloro che desiderano riconoscere a questa festa un valore reale e non solo simbolico, il Papa invita a seguire la “scia” dei pastori di Betlemme: «come loro tanti anni fa hanno riconosciuto il Figlio di Dio nato in una stalla, così anche voi sappiatelo riconoscere quando viene nel mistero dell'Eucaristia. La Notte del Natale illumini con la gioia e con la pace la vita di ciascuno di voi, delle vostre famiglie, delle persone a voi care e, in modo particolare, delle persone sole, dei sofferenti e dei senza tetto».

L’OMELIA DEL 2016

In attesa di conoscere il nuovo pensiero e commento della notte di Natale del Santo Padre Francesco, ripercorriamo quanto detto la scorsa Santa Messa della notte di Natale del 2016 dove il Papa sottolineò il momento fulgido della Grazia come portatrice di salvezza a tutto il mondo cristiano e non. «È una notte di gloria, quella gloria proclamata dagli angeli a Betlemme e anche da noi in tutto il mondo. È una notte di gioia, perché da oggi e per sempre Dio, l’Eterno, l’Infinito, è Dio con noi: non è lontano, non dobbiamo cercarlo nelle orbite celesti o in qualche mistica idea; è vicino, si è fatto uomo e non si staccherà mai dalla nostra umanità, che ha fatto sua. È una notte di luce: quella luce, profetizzata da Isaia (cfr 9,1), che avrebbe illuminato chi cammina in terra tenebrosa, è apparsa e ha avvolto i pastori di Betlemme (cfr Lc 2,9)». Francesco si soffermò poi sull’incredibile paradosso “svelato” dal Vangelo nel parlare dei grandi della Terra dell’epoca e poi di quel Piccolo grande che nasceva nella zona più umile di tutte: la mangiatoia di Betlemme, al freddo e al gelo. «parla dell’imperatore, del governatore, dei grandi di quel tempo, ma Dio non si fa presente lì; non appare nella sala nobile di un palazzo regale, ma nella povertà di una stalla; non nei fasti dell’apparenza, ma nella semplicità della vita; non nel potere, ma in una piccolezza che sorprende. E per incontrarlo bisogna andare lì, dove Egli sta: occorre chinarsi, abbassarsi, farsi piccoli. Il Bambino che nasce ci interpella: ci chiama a lasciare le illusioni dell’effimero per andare all’essenziale, a rinunciare alle nostre insaziabili pretese, ad abbandonare l’insoddisfazione perenne e la tristezza per qualche cosa che sempre ci mancherà. Ci farà bene lasciare queste cose per ritrovare nella semplicità di Dio-bambino la pace, la gioia, il senso luminoso della vita».

Il Mistero del Natale e la celebrazione del Santo Padre sarà disponibile anche quest’anno non solo in collegamento video su Tv2000 (sia sul digitale terrestre che sul sito internet): in diretta streaming video sarà disponibile anche il collegamento con San Pietro per la Santa Messa tramite il canale YouTube del Vaticano qui sotto.

