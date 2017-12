ALLERTA METEO/ Previsioni: Natale sereno, a Santo Stefano torna il maltempo (oggi, 25 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 25 dicembre 2017. Sarà un Natale con cielo sereno quasi ovunque, mentre a Santo Stefano tornerà a farsi sentire il maltempo con pioggia e neve.

25 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Previsioni Meteo - La Presse

Domani nella giornata di Santo Stefano tornerà il maltempo soprattutto al nord. Già dalla mattina sarà protagonista la neve che cadrà su Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Pericolosi anche i temporali che saranno importanti su tutta la Liguria fin dalla mattina e anche sulla bassa Sardegna. Piccole precipitazioni invece si faranno sentire su tutta la Toscana e anche su parte di Lazio e Campania. Il resto del paese non starà comunque tranquillo con nubi molto importanti che minacceranno per tutta la giornata la pioggia. Attenzione alle temperature che lentamente continueranno il percorso di crescita iniziato a Natale. Le minime saranno ancora con i -8° della provincia di Bolzano nella mattinata e le massime attorno ai 16° di Catania. Crescerà un po' il vento con le correnti che si muoveranno da sud verso nord e con raffiche intense sulle coste ioniche.

NATALE CON IL SOLE

Le previsioni del tempo del giorno di Natale ci parlano di cielo sereno un po' ovunque. Proprio come accaduto nella vigilia l'unica regione colpita dalle precipitazioni sarà la Liguria con possibili interessamenti anche dell'alta Toscana. Nonostante questo fin dalla mattina vedremo 11° sulla provincia di Genova. La nebbia prenderà il sopravvento, per tutta la giornata, sull'Emilia Romagna. Il sole invece sarà protagonista sia al nord che al centro sud con le correnti che oggi saranno piuttosto calme. Non ci dovrebbero essere quindi nemmeno raffiche di vento. Le temperature saranno in leggera crescita rispetto agli ultimi giorni con le minime attorno ai -8° visti nella mattinata in provincia di Bolzano, le massime saliranno invece sui 15° del pomeriggio su Catanzaro, Palermo e Bari. Soprattutto al sud ci sarà quindi la possibilità di passare anche una bella giornata all'aria aperta magari per una gita fuori porta.

