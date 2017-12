Buone feste! Auguri di Buon Natale 2017/ Frasi e immagini: dai Beatles ai consigli per il Christmas Blues

Buone feste! Auguri di Buon Natale 2017: frasi e immagini, dai Beatles ai consigli per il Christmas Blues. La giornata più magica dell'anno è arrivata: le dediche per amici e parenti

25 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Auguri di Buon Natale 2017

Non può esserci Natale senza auguri: è arrivato il momento di scambiarsi le buone feste. Qualcuno ha già cominciato a mandare messaggi di Buon Natale a parenti, amici e colleghi, ma c'è anche chi preferisce aspettare il mattino del 25 dicembre per inviare il proprio pensiero, la sua dedica speciale. Ora che avete già consegnato i vostri regali e in attesa di dedicarvi al pranzo, potete ritagliarvi un po' di tempo per cercare il modo migliore per far sentire il vostro affetto ai vostri cari, soprattutto quelli più lontano. Ad esempio, un biglietto di, se sentito, può risultare decisamente più efficace di un regalo. Dagli auguri più dolci a quelli più spiritosi, ecco qualche spunto per oggi. «Un albero addobbato di auguri e una stella luminosa sul tuo cammino in questo Santo Natale. Tanti auguri di buone feste», «Che questo Natale doni a tutti quanti voi quella leggerezza dell'animo e quel sorriso del cuore che sono il segreto per la felicità. Auguri di un Santo Natale e felici feste», «Buon Natale, sorridi, godi della compagnia di chi ami e brinda al Natale ed al giungere del nuovo anno. Tanti auguri», «Avrei voluto regalarti qualcosa di incredibile, meraviglioso e stupefacente... ma non sono riuscito ad incartarmi. Perciò ti faccio i miei migliori Auguri di Natale!», sono alcune delle frasi che potete allegare a qualche immagine che vi proponiamo in fondo.

BUONE FESTE! GLI AUGURI DI BUON NATALE DEI BEATLES

Chi è fan dei Beatles sa che erano soliti festeggiare il Natale con un messia di auguri ai fan. Il tradizionale messaggio al fan club era infatti una parte importante del rapporto con i loro “sostenitori”. E allora ogni anno la registrazione di Natale dei Beatles veniva stampata su flexi disc e inviata in giro per il mondo per posta durante il mese di dicembre. Queste registrazioni erano un'esclusiva del fan club, ma oggi questi sette messaggi sono stati stampati in altrettanti vinili di colore diverso e raccolti in un unico box set chiamato “The Christmas Record”, uscito lo scorso 15 dicembre. Ogni singolo vinile è collocato in una busta che riproduce l'artwork originale, con un booklet di 16 pagine con annotazioni e riproduzione della newsletter invita all'epoca. Inoltre, è uscita anche la “Deluxe Anniversary Edition” di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band in HD Digital Audio, con il mix in stereo del 2017 e 18 tracce bonus.

CHRISTMAS BLUES, COME AFFRONTARLO (E SUPERARLO)

Il Natale è una buona occasione per stare vicini alle persone fragili: i cambiamenti delle abitudini in questi giorni di festa e le aspettative deluse possono provocare sconforto nelle persone più vulnerabili dal punto di vista psicologico, cioè quelle che risentono di carenze affettive. Per questo gli esperti parlano di Christmas Blues, la cosiddetta malinconia natalizia che rischia di trasformarsi in una depressione franca. Questo è il periodo dell'anno nel quale si comincia a fare il bilancio dell'anno trascorso e degli obiettivi raggiunti, inoltre l'incontro con i familiari può diventare occasione per interrogarsi su aspetti della vita privata evitati a causa delle giornate di lavoro frenetiche. Il consiglio è di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi di ricordarsi dei momenti felici e di fissare degli obiettivi. Senza dubbio è arrivato il momento di cancellare la diffusa tendenza di fare auguri fotocopia via sms, optando invece per pensieri originali e sentiti per quei rapporti significativi per il proprio benessere.

© Riproduzione Riservata.