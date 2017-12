Bus finisce sulle scale della metro/ Mosca video, travolge e uccide almeno 5 pedoni: le prime ipotesi

Mosca, bus finisce sulle scale della metro: video. Travolge e uccide almeno 5 pedoni: le prime ipotesi e le ultime notizie sull'incidente che ha provocato anche 15 feriti

25 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Mosca, bus finisce sulle scale della metro (Foto: da Twitter)

Un bus di linea fuori controllo ha travolto alcuni passanti a Mosca. L'agenzia di stampa Interfax ha aggiunto che gli investigatori sono al lavoro per stabilire le cause dell'incidente: ghiaccio sul manto stradale o guasto tecnico del bus. Il bilancio provvisorio è di almeno quattro vittime e una decina di feriti. Secondo una fonte anonima dei servizi di emergenza, che ha parlato all'agenzia Tass, il numero dei morti sarebbe in realtà più alto, cinque persone, e che i feriti sarebbero quindici. Il mezzo ha fermato la sua corsa in prossimità della metro di Slavyansky Boulevard, una delle strade più trafficate di Mosca, sulle scale di un sottopasso pedonale. La scena dell'incidente è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza sull'affollata strada. I video hanno ripreso il mezzo che devia dal suo percorso e si tuffa letteralmente lungo i gradini, schiacciando sotto le sue ruote diversi passanti. Le agenzie russe riferiscono che l'autista del bus è stato arrestato dalla polizia. Dieci ambulanze, personale dei vigili del fuoco e tre elicotteri sono giunti sul posto per i primi soccorsi. Il 25 dicembre è un normale lunedì lavorativo in Russia, dove il Natale ortodosso si celebra il 7 gennaio.

MOSCA, BUS FINISCE SULLE SCALE DELLA METRO

La pista dell'attentato è stata subito esclusa in Russia. Dai primi risconti si ritene che all'origine dell'incidente ci sia un problema tecnico al mezzo. Una fonte anonima nei servizi di emergenza ha riferito all’agenzia di stampa Ria-Novosti che un altro veicolo potrebbe aver colpito l’autobus o che i freni del mezzo potrebbero non aver funzionato. Per un'altra fonte anonima, citata dall'agenzia di stampa Interfax, il guasto tecnico sarebbe la causa più probabile della tragedia, anche se il mezzo non avrebbe più di anno di vita. Il sindaco Sergei Sobyanin, a titolo precauzionale, ha quindi ordinato l'ispezione meccanica di tutta la flotta dei bus della città. Ma la pista dell'incidente non è esclusa anche perché le strade della città, peraltro cosa normale a Mosca, sono coperte di neve e l'autista lavorava da 17 anni per la società dei traporti della capitale russa.

Video of bus plowing into subway underground in Moscow today, four reported casualties yet pic.twitter.com/Q8SYdhFtdS — English Russia (@EnglishRussia1) 25 dicembre 2017

One more video of attack - seems the driver did this on purpose: pic.twitter.com/ulvc5ZPJrv — English Russia (@EnglishRussia1) 25 dicembre 2017

© Riproduzione Riservata.