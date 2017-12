Cecchi Gori è morto?/ Come sta Vittorio: è ricoverato in rianimazione dopo arresto cardiaco (ultime notizie)

Cecchi Gori è morto? Come sta Vittorio: è ricoverato in rianimazione dopo arresto cardiaco. Le ultime notizie sull'ex proprietario della Fiorentina e produttore cinematografico

25 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Vittorio Cecchi Gori

VITTORIO CECCHI GORI IN RIANIMAZIONE

Vittorio Cecchi Gori in ospedale: le sue condizioni sono gravi e serie, ma stabili. Il produttore ed ex presidente della Fiorentina è ricoverato in rianimazione all'ospedale Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere, pare che sia andato in arresto cardiaco nella tarda mattinata di oggi, 25 dicembre 2017. Il figlio Mario, insieme alla madre Rita Music, ex moglie del 75enne, stanno rientrando in Italia da Miami, dove si trovavano. La notizia sarebbe trapelata da ambienti vicini a Vittorio Cecchi Gori, mentre dalla famiglia, attraverso il proprio ufficio stampa, è arrivato l'appello al rispetto della privacy.

L'ultima apparizione televisiva dell'imprenditore risale ad un mese fa, quando è stato ospite del programma Storie Vere di Raiuno. In quell'occasione aveva spiegato di soffrire un po' la solitudine. «A dire la verità, sono rimasto solo. Ho fatto sempre una vita alla grande. Però non è vera la rappresentazione che danno i giornali di far vedere che uno svolazza di qua e di là, e quando all'improvviso quest'anno, dopo tanti anni, sto sentendo un po' di tristezza e avrei voglia di stare con una persona con cui trovarsi bene», aveva dichiarato Vittorio Cecchi Gori. Clicca qui per il video dell'intervista.

© Riproduzione Riservata.