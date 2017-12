La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti estratti: 109mila euro (27 novembre, 1 dicembre)

La Prova del Cuoco e Lotteria Italia 2018, i numeri dei biglietti vincenti estratti nella settimana dal 27 novembre all'1 dicembre: doppia vincita da 32 mila euro.

Lotteria Italia 2018 e La Prova del Cuoco

Si continua a giocare con la fortuna grazie a Lotteria Italia e La Prova del Cuoco: anche quest'anno il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici mette in palio nuovi premi per tutti i giocatori estratti. Ogni possessore del biglietto di Lotteria Italia può infatti partecipare al concorso de La Prova del Cuoco chiamando il numero 894444 oppure inviando un sms al 4770470, per poter accedere all'estrazione. I giocatori selezionati parteciperanno quindi a Tutti Frutti, il gioco al telefono con Antonella Clerici, che assegna subito un premio in denaro grazie al gioco con le cassette. I giocatori più fortunati dovranno infatti solo scegliere una delle ceste di frutta, divise fra ananas, arance, mele e pere e ciascuna abbinata ad un premio in denaro. La vincita potrà essere raddoppiata grazie al secondo gioco di Lotteria Italia, ma solo nel caso in cui dietro il talloncino della propria cesta sia presente il biglietto del concorso. Se presente, il giocatore parteciperà al gioco degli estrattori, dove dovrà scegliere uno dei due dispositivi: se l'estrattore scelto erogherà il succo, il premio iniziale verrà raddoppiato del suo valore.

Primo giorno della settimana per La Prova del Cuoco e Lotteria Italia, che anche dal 27 dicembre all’1 dicembre 2017 hanno messo in palio tanti premi e altrettanta fortuna. Antonella Clerici ha giocato il lunedì con Marianna da Viterbo per Tutti Frutti, il gioco a premi del programma di Rai 1. La giocatrice ha scelto di sfidare la fortuna con la cesta delle pere, che la premiano con 13.000 €. I premi singoli all'interno sono infatti 3.000 €, 1.000 €, 1.000 €, 5.000 €, e infine 3.000 €. La signora Marianna trova anche il biglietto della Lotteria dietro il tagliando della sua cesta e può quindi raddoppiare il premio fino a 26.000 €. Nel gioco degli estrattori la giocatrice sceglie l'opzione B, ma il succo viene erogato dall'altro dispositivo e il premio rimane quindi quello iniziale di 13.000 €.

Nella puntata di martedì 28 novembre 2017, Lotteria Italia e il gioco Tutti Frutti de La Prova del Cuoco hanno premiato il giocatore selezionato con una vincita da 17.000 €. Al telefono con Antonella Clerici c'è infatti il signor Luigi di Torino, che sceglie di giocare con la cassetta delle mele: i premi all'interno sono 5.000 €, 3.000 €, 4.000 €, 3.000 € e 2.000 €. Purtroppo dietro il talloncino della cesta non c'è il biglietto della Lotteria e non può quindi tentare il raddoppio, come sarebbe accaduto se avesse scelto arance o ananas. Il giocatore può comunque ritenersi molto fortunato, dato che la sua cesta era la più ricca dell'appuntamento in tv.

Nuovi premi per i giocatori di Lotteria Italia grazie a La Prova del Cuoco e il gioco Tutti Frutti. Nella puntata di mercoledì 29 novembre 2017, Antonella Clerici gioca con Anna dalla provincia di Fermo, che sceglie la cassetta delle arance. I premi all'interno sono di 4.000 €, 3.000 €, 4.000 €, 3.000 € e infine 1.000 €, ovvero di 15.000 € in totale. La giocatrice può partecipare inoltre al raddoppio, ma solo se troverà il biglietto della Lotteria dietro al logo della sua cestina. La signora Anna è davvero fortunata e può giocare anche al gioco degli estrattori: la sua opzione è la A, che però non le permette di raddoppiare il premio iniziale di 15.000 €. Il succo si trovava infatti nell'estrattore B.

Si gioca ancora con la fortuna grazie a Lotteria Italia e La Prova del Cuoco. La nuova giocatrice selezionata per Tutti Frutti nella puntata di giovedì 30 novembre 2017 è Maria da Pesaro, che può partecipare al gioco al telefono con Antonella Clerici. La sua scelta ricade sulla cassetta dell'ananas, che la premia con 5.000 €, 4.000 €, 3.000 €, 2.000 € e infine 2.000 €. In tutto la giocatrice ha vinto 16.000 € in questa prima fase del gioco. La signora Maria è molto fortunata: dietro al talloncino della cesta c'è il biglietto della Lotteria e può quindi accedere al gioco degli estrattori per il raddoppio. La giocatrice sceglie questa volta l'estrattore A, che eroga il succo e la premia quindi con 32.000 €.

Ultimo appuntamento settimanale per Lotteria Italia e La Prova del Cuoco. Chi è stato estratto venerdì 1 dicembre 2017? La giocatrice a tentare la fortuna al telefono con Antonella Clerici è Rita dalla provincia di Brindisi, che può partecipare alla puntata più ricca del programma di Rai 1. Ogni venerdì infatti il giocatore scelto può ottenere premi in più rispetto a quanto distribuito nel resto della settimana. La signora Rita sceglie la cassetta dell'ananas per il gioco Tutti Frutti, che la premia con 2.000 €, 2.000 €, 5.000 €, 5.000 € e infine 2.000 €, per un totale quindi di 16.000 € in premio. La sua cesta rivela inoltre la presenza del tagliando della Lotteria dietro il logo del programma, dandole così la possibilità di raddoppiare grazie al gioco degli estrattori. La signora Rita sceglie il dispositivo A, da cui viene erogato il succo: la giocatrice vince quindi 32.000 € grazie al raddoppio!

Ecco i biglietti estratti per Lotteria Italia e il gioco Tutti Frutti de La Prova del Cuoco, per la settimana che va dal 27 novembre all'1 dicembre 2017:

Biglietto estratto il 27/11/2017 n. D219949

Vincita € 13.000

Biglietto estratto il 28/11/2017 n. C165625

Vincita € 17.000

Biglietto estratto il 29/11/2017 n. C033747

Vincita € 15.000

Biglietto estratto il 30/11/2017 n. I029419

Vincita € 32.000

Biglietto estratto il 1/12/2017 n. F376174

Vincita € 32.000

