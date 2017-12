Messa di Natale & Urbi et Orbi/ Diretta streaming video, benedizione di Papa Francesco alla Chiesa di Dio

Messa di Natale & Urbi et Orbi: diretta streaming video, la benedizione di Papa Francesco a tutto il popolo di Dio da Piazza San Pietro. La festa della Natività e il messaggio di Bergoglio

25 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Papa Francesco (LaPresse)

È il giorno di Natale, è il giorno della venuta di Cristo sulla Terra, è il giorno in cui la Chiesa, testimonianza eterna della presenza di Gesù in questo mondo, abbraccia tutta la cristianità con la benedizione Urbi et Orbi, verso tutto e verso tutti. Dopo la Messa di mezzanotte tra la Vigilia e il giorno di Natale, per tutti coloro che non sono riusciti a parteciparvi per qualsivoglia motivo, per tutta la giornata come un normale giorno festivo sarà possibile ricevere l’Eucaristia e sentire le pagine del Vangelo che annunciano la nascita di Gesù nella mangiatoia, tra gli umili il più umile da 2mila anni a questa parte. Per chi poi ha partecipato alla Santa Messa nel giorno di Natale, la Chiesa offre la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria attraverso l’ascolto della Benedizione Urbi et Orbi pronunciata da Papa Francesco in Piazza San Pietro: non solo per chi sarà fisicamente a Roma, ma per tutti i fedeli che vogliono accostarsi all’indulgenza, è disponibile il collegamento in diretta tv su Raiuno e Tv2000 alle ore 12 in punto ma anche tramite il canale YouTube è disponibile la diretta streaming video della benedizione da piazza San Pietro. La benedizione “Urbi et Orbi” (discorso alla città e al mondo), che viene pronunciata in latino, contiene una formula di remissione dei peccati e indulgenza. Nella giornata di oggi per festeggiare e augurar il Santo Natale a tutti i fedeli cristiani, papa Francesco pronuncerà dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro il messaggio e la benedizione Urbi e Orbi a tutti.

IL MESSAGGIO DEL 2016

«Pace alle donne e agli uomini dell’amata Terra Santa, scelta e prediletta da Dio. Israeliani e Palestinesi abbiano il coraggio e la determinazione di scrivere una nuova pagina della storia, in cui odio e vendetta cedano il posto alla volontà di costruire insieme un futuro di reciproca comprensione e armonia. Possano ritrovare unità e concordia l’Iraq, la Libia, lo Yemen, dove le popolazioni patiscono la guerra ed efferate azioni terroristiche»: fa impressione vedere come il messaggio legato alla recita della preghiera in latino “Urbi et Orbi” dello scorso anno è tremendamente attuale ancora oggi. Dai disastri in Medio oriente, fino al terrorismo mai domo (anche se con un Isis sconfitto sul campo, rispetto allo scorso anno), le parole di pace espresse da Papa Francesco rivolgevano un appello accorato al Natale come forma di redenzione del cuore per provare a imbastire e collaborare per un “destino” migliore. È passato un anno e il “compito” rimane lo stesso: in quel piccolo bimbo venuto duemila anno fa è riposta tutta la speranza e le sorti del mondo, e la Chiesa lo va ripetendo con una fedeltà impressionante anche oggi. «E’ il potere di Dio. Questo potere dell’amore ha portato Gesù Cristo a spogliarsi della sua gloria e a farsi uomo; e lo condurrà a dare la vita sulla croce e a risorgere dai morti. E’ il potere del servizio, che instaura nel mondo il regno di Dio, regno di giustizia e di pace», raccontava Papa Bergoglio nel 2016, rivolgendo l’appello alla pace per tutti i popoli mondiali. «Pace a chi è stato ferito o ha perso una persona cara a causa di efferati atti di terrorismo, che hanno seminato paura e morte nel cuore di tanti Paesi e città. Pace – non a parole, ma fattiva e concreta – ai nostri fratelli e sorelle abbandonati ed esclusi, a quelli che soffrono la fame e a coloro che sono vittime di violenze. Pace ai profughi, ai migranti e ai rifugiati, a quanti oggi sono oggetto della tratta delle persone. Pace ai popoli che soffrono per le ambizioni economiche di pochi e l’avida ingordigia del dio denaro che porta alla schiavitù. Pace a chi è segnato dal disagio sociale ed economico e a chi patisce le conseguenze dei terremoti o di altre catastrofi naturali». Da ultimo, in attesa del nuovo messaggio letto dal Pontefice dopo la benedizione Urbi et Orbi, riprendiamo il finale dello precedente discorso dove il Papa con nettezza espresse quel sentimento di attesa alla venuta del Dio vivente fattosi carne in una mangiatoia. «pace ai bambini, in questo giorno speciale in cui Dio si fa bambino, soprattutto a quelli privati delle gioie dell’infanzia a causa della fame, delle guerre e dell’egoismo degli adulti. Pace sulla terra a tutti gli uomini di buona volontà, che ogni giorno lavorano, con discrezione e pazienza, in famiglia e nella società per costruire un mondo più umano e più giusto, sostenuti dalla convinzione che solo con la pace c’è la possibilità di un futuro più prospero per tutti».

