Supermercati aperti a Natale/ Oggi 25 dicembre a Roma, Milano e Firenze: lista di centri commerciali e negozi

Supermercati aperti a Natale, oggi 25 dicembre: Roma, Milano e Firenze, la lista dei centri commerciali e dei negozi con le saracinesche alzate. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

25 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Supermercati aperti a Natale

Chi si ritrova oggi a cercare un supermercato aperto per rimediare a una dimenticanza a Natale avrà molte difficoltà ad organizzarsi. Il giorno di Natale, infatti, di centri commerciali aperti neppure l'ombra. Lo saranno, ma solo in parte, al massimo quelli che ospitano una multisala, ristoranti ed eventuali aree gioco. Resta l'alternativa di quei pochissimi supermercati aperti la mattina, ma si contano sulle dita di una mano. Diversamente da quanto accaduto a Pasqua, per la regina delle festività tutti questi centri resteranno chiusi. Il consiglio allora è di cercare con attenzione prima di mettervi in macchina e cominciare una missione che potrebbe rivelarsi impossibile. Per fortuna arrivano in vostro aiuto i motori di ricerca. Chi, dunque, abita a Milano e provincia può cercare su internet l'elenco completo dei centri commerciali e dei supermercati che potrebbero essere aperti oggi.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia durante il Natale 2017.



SUPERMERCATI APERTI A ROMA E PROVINCIA

Regali dell'ultimo minuto? Si può anche nel giorno di Natale, ma l'impresa - ve lo anticipiamo - non è semplice. Le aperture dei supermercati, è vero, sono state sdoganate, perché lo chiede il mercato e la grande distribuzione risponde, ma la caccia è complessa. Le saracinesche in alcuni casi restano su per provare a far crescere i fatturati, quindi durante le festività natalizie dunque qualche negozio sarà aperto, anche a Roma, come il centro commerciale di Tor Vergata. Aperture previste anche per alcune delle filiali Conad. A Firenze, secondo il cartello affisso all'ingresso del Carrefour Express in via Romana, gli orari delle festività natalizie 2017 saranno i seguenti: 25 dicembre dalle 8 alle 13. Non sono comunque mancate le polemiche: «Tenere aperto il 25 o il 26 dicembre significa aumentare i carichi di lavoro dei dipendenti, ai quali sono chiesti straordinari, o rimpinguare l'organico con lavoratori a chiamata o con i lavoratori dei fine settimana, che hanno contratti in cui è previsto di lavorare solo nei weekend. La liberalizzazione delle aperture, introdotta dal decreto Monti, è stata una scelta scellerata ed è una norma che va cambiata», ha dichiarato Massimiliano Bianchi, segretario della Filcams Cgil di Firenze.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia durante il Natale 2017.

SUPERMERCATI APERTI IN TOSCANA, A PISA E FIRENZE

In Toscana 15 negozi aperti su 39: Carrefour non chiude neppure a Natale. I punti vendita Express resteranno aperti anche oggi, a Natale. Chiusi invece tutti gli ipermercati: Coop, Conad, Esselunga, Simply Market, Pam Panorama, Lidl ed Eurospin. Chi apre? A Pisa almeno in due punti vendita: via Calatafimi, a Riglione, e in centro, in via Santa Maria. Ma i più “stacanovisti” sono a Firenze: in via Romana, piazza Torquato Tasso, via de’ Ginori, via Il Prato, via Carducci, via delle Ruote e via Dante Alighieri, mentre restano chiuse le casse di Borgo Albizi e largo Brambilla. Carrefour ha fatto sapere al Tirreno che i negozi a gestione diretta aperti per Natale sono sei e tutti nel capoluogo toscano: via Romana, piazza Torquato Tasso, via Carducci, via de' Ginori, via delle Ruote e via Il Prato. L'apertura dei sei negozi fiorentini si limiterà però alla mattina, dalle 8 alle 13, «su base volontaria e con retribuzione specifica», spiegano dalla catena.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Firenze e provincia durante il Natale 2017.

© Riproduzione Riservata.