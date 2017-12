ALLERTA METEO/ Previsioni: torna il maltempo, da domani arriva una tempesta invernale (oggi, 26 dicembre 2017)

26 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Previsioni Meteo - La Presse

Se abbiamo vissuto delle feste di Natale piuttosto tranquille per quanto riguarda le previsioni del tempo, non sarà così per le giornate del 27 e del 28 dicembre quando arriverà una vera e propria tempesta invernale a causa dell'apertura della porta atlantica. Da oggi l'alta pressione lascerà la nostra italiana, a causa dell'arrivo di venti umidi e che porteranno raffiche di vento e pioggia. Già da domani la neve sarà diffusa al nord, arrivando a toccare anche l'Appennino solo sopra i 1200 metri. Nonostante questa ondata anomala di maltempo ciò che rimarrà costante saranno le temperature che non dovrebbero subire delle variazioni importanti rispetto alle scorse giornate. Non dovrebbe essere lanciata l'allerta meteo in nessuna delle nostre regioni anche se sarà piuttosto preoccupante la situazione legata alla neve che cadrà copiosa soprattutto al nord. I temporali invece già da domani inizieranno a invadere il nostro paese colpendo soprattutto la costa tirrenica a partire dalla Liguria fino ad arrivare al nord della Calabria.

TORNA IL MALTEMPO A SANTO STEFANO

Il maltempo torna nella giornata di oggi, 26 dicembre 2017, quando gli italiani celebrano la festa di Santo Stefano. Si parte dalla mattina che sarà caratterizzata dai temporali sul versante levante della Liguria, per estendersi fino a tutta la Toscana. Neve che invece cadrà già copiosa nella mattinata su Valle d'Aosta, alta Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con raffiche in aumento nel pomeriggio. Al centro sud il cielo sarà parzialmente nuvoloso con sole presente soprattutto sulle isole Sicilia e Sardegna. Andrà in controtendenza il vento che rispetto a ieri si calmerà con correnti molto più tranquille anche sulla sempre agitata costa ionica. Le temperature minime saranno circostanziate alla mattinata in provincia di Bolzano dove vedremo -9°. Le massime invece saliranno sui 16° nelle province di Palermo e Catania nel pomeriggio. Attenzione quindi anche all'escursione termica che vedrà i termometri oscillare anche di decine di gradi tra mattina e pomeriggio.

