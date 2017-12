Blocco traffico auto smog/ Oggi, Milano e Venezia: info e orari (ultime notizie, 26 dicembre 2017)

Blocco traffico auto oggi, 26 dicembre 2017, Milano e Venezia: smog alle stelle, stop ai motori. Info e orari, ultime notizie su divieto di circolazione per il superamento del limite di Pm10

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Blocco traffico auto (Foto: LaPresse)

Santo Stefano a piedi a Milano: il Comune ha fatto scattare oggi, martedì 26 dicembre 2017, il blocco auto per lo smog. Le centraline ARPA hanno infatti registrato il superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili. Di conseguenza, vengono adottate le misure previste dall'accordo di programma del bacino padano adottato il 9 giugno scorso dalla Regione Lombardia con Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e il Ministero dell'Ambiente. Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 18.30 è vietata la circolazione ai veicoli che trasportano persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. I veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa non possono circolare dalle 8.30 alle 12.30. Sono previste limitazioni anche per gli impianti di riscaldamento. Le misure rimarranno attive fino a quando ARPA non registrerà l'abbassamento dei valori di PM10 per due giorni consecutivi sotto i 50 microgrammi.

BLOCCO TRAFFICO AUTO: SMOG ALLE STELLE ANCHE A VENEZIA E BERGAMO

Stop ai motori anche a Venezia. Il PM10 anche qui è alle stelle, al punto tale da imporre il blocco auto che l'amministrazione stessa aveva annullato lunedì 18 dicembre per facilitare gli spostamenti in vista delle feste. Nel Veneziano da quattro giorni le polveri sottili hanno superato il limite massimo accettato dalle normative, quindi tra le 8.30 e le 18.30 tutti i veicoli privati a benzina euro 0 ed euro 1, quelli a diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4, i ciclomotori e gli scooter euro 0 a due tempi devono restare fermi. Limitazione tra le 8.30 e le 12.30 invece per i mezzi commerciali a diesel euro 0, 1, 2 e 3. Possono circolare invece le auto a metano, gol, ibride ed elettriche. Tra i divieti c'è anche quello di sostare a motore acceso. Le previsioni per oggi non sono rosee: si continuerà a respirare aria pessima. Stessa situazione a Bergamo, dove sono stati superati i limiti di legge. Da oggi anche qui scatta lo stop ai veicoli diesel euro 3 ed euro 4. Queste misure si aggiungono al fermo, disposto dalla Regione, dei veicoli euro 1, 2 diesel e degli euro 0 benzina, già in vigore dallo scorso 1 ottobre.

