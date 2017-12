Buone Feste e Buon Anno 2018/ Frasi e immagini: messaggi di auguri e cartoline, anche dai vip

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Buone Feste e Buon Anno 2017 (Foto: da Pixabay)

Chi non ha aspettato la mezzanotte per fare gli auguri di Natale, ma preferisce prendersela comoda, può approfittare della giornata di Santo Stefano per mandare frasi speciali e messaggi ad amici, parenti e colleghi. L'occasione può essere colta per fare anche gli auguri di buon anno, oltre che di buone feste. «Tantissimi Auguri di Buone Feste a te e alla tua famiglia! Con sincera amicizia», «Sei sempre nei miei pensieri: ti auguro Buon Natale e un felicissimo Anno Nuovo» e «Che la magia del Natale possa rinnovarsi per te tutto l'anno, tantissimi auguri» sono alcune delle frasi che potete utilizzare per mandare i vostri auguri. Ce ne sono altri ideali per fare anche gli auguri di un buon anno nuovo: «È con un tenero pensiero che vi mando un mondo di Auguri di Buon Natale e Felice Anno. Che questo Nuovo Anno possa portare tanta felicità, pace e serenità a tutti». Vi suggeriamo anche qualche immagine, che vi riportiamo però in fondo alla pagina.

BUONE FESTE E BUON ANNO 2018: LE CARTOLINE DEI VIP

A chi non piace ricevere gli auguri di Natale in cartolina? Questa tradizione è diventata desueta con l'avvento degli smartphone e dei social, ma è possibile riprovare questa emozione. Per i personaggi famosi d'oltreoceano è invece una tradizione quella di condividere una foto, magari in famiglia, per augurare buon Natale. Un buon compromesso tra tradizione e tecnologia. Di questa consuetudine è antesignana la famiglia Kardashian: quest'anno hanno iniziato a fare teasing della cartolina già a metà dicembre, con tante immagini dal backstage. C'è chi ha scelto uno stile decisamente lontano dal Natale, come Mark Wahlberg. L'attore, la moglie Rhea Durham e i loro quattro figli sembrano appena tornati da una giornata di mare. Stupenda la Royal Family: il Principe William e Kate Middleton, incinta del terzo figlio, hanno posato con gli adorabili George e Charlotte, con un inedito azzurro come colore portante della cartolina.

