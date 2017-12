GUATIERO MARCHESI/ Morto lo chef più famoso al mondo: quella nota critica a Masterchef

Gualtiero Marchesi è morto: lo chef più famoso al mondo si è spento all'età di 87 anni. Ha rivoluzionato la cucina italiana, diventantone il Maestro e l'ambasciatore.

26 dicembre 2017 - agg. 26 dicembre 2017, 21.32 Silvana Palazzo

Gualtiero Marchesi è morto

Ci ha lasciati Gualtiero Marchesi, uno degli chef più apprezzati al mondo. Nota quella critica del maestro al noto programma di cucina nel corso di un'intervista rilasciata a Panorava: “Posso dirla brutalmente? Guardando Masterchef s’imparano le ca*ate. Non si cerca l’essenza, la qualità, la materia. Bisogna esaltare la materia, non se stessi“ - aveva dichiarato Marchesi in quell'occasione, per poi aggiungere “Non sopporto che le persone vengano obbligate a fare le creative a oltranza, a produrre vaccate“. E ancora il noto chef, intervistato da Panorama, ha tenuto a chiarire “Non amo esibirmi, non sono come chi, non faccio nomi, è sempre in pista, con la smania di successo. Quando ero giovane non uscivo neppure dalla cucina, mi vergognavo”. Il mondo della cucina perde davvero una grande stella. (Anna Montesano)

ADDIO AL GRANDE CHEF ITALIANO

Gualtiero Marchesi, lo chef italiano più famoso nel mondo, è morto. Lutto nel mondo della ristorazione: il Maestro che ha fondato la “nuova cucina italiana” si è spento all'età di 87 anni a Milano. Si tratta della figura più importante dell'enograstronomia italiana: da vero innovatore ha cambiato le regole della cucina italiana portandola ai livelli dell'eccellenza mondiale e liberandola così dal provincialismo. Quest'estate era riuscito a realizzare il sogno di fondare una casa di riposo per cuochi: nascerà a Varese, come riportato da Repubblica, per iniziativa della Fondazione che porta il suo nome. «L'importante è che abbiano veramente fatto sempre i cuochi. Non i ristoratori. E nemmeno i dilettanti, indipendentemente dal livello dei locali in cui lavoravano: cuochi veri, che hanno dato la vita a questo mestiere», aveva dichiarato Gualtiero Marchesi. La sua ricetta più famosa è senza dubbio “il riso e oro”, una rivisitazione del classico risotto alla milanese con lo zafferano e un tocco di classe, una foglia d'oro. Un piatto bellissimo e soprattutto buonissimo. Da amante dell'arte lo riconobbe subito come un capolavoro.

GUALTIERO MARCHESI È MORTO: COME HA CAMBIATO LA CUCINA ITALIANA

I nuovi top chef stellati devono molto, se non tutto a Gualtiero Marchesi. Per loro è stato il Maestro, quindi è stato semplice cominciare a chiamarlo così. Nato a Milano nel 1930 da una famiglia di ristoratori della provincia di Pavia, frequentò la scuola alberghiera di Lucerna. Fece pratica nell'albergo della sua famiglia prima di partire per Parigi, dove venne catapultato nel mondo dell'alta cucina. Aprì il suo primo ristorante in Italia nel 1977, dopo un anno ottenne la stella Michelin, primo gradino dell'eccellenza culinaria. Questa venne poi raggiunta nel 1986 con le mitiche tre stelle. Fama e successo furono accompagnati dai riconoscimenti ufficiali. Non a caso Gualtiero Marchesi è considerato lo chef italiano più famoso al mondo. Restò tale anche quando restituì le stelle in contestazione con il metodo di attribuzione della guida francese Michelin. Molti lo ammirarono ancor di più per quel gesto, altri lo criticarono. In realtà quello era un modo per invitare gli chef italiani a non essere succubi dei cugini francesi. Nel 2006 fondò Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana. Fino al settembre scorso ne fu rettore. Nel 2008 invece fondò l'Italian Culinary Academy, con sede a New York, quale indiscusso ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

© Riproduzione Riservata.