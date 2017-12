Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 dicembre 2017: “vi porto mio Figlio Gesù”, il Natale della speranza

Madonna di Medjugorje, il messaggio del 25 dicembre 2017: il testo integrale e la citazione del giorno, "vi porto mio Figlio Gesù", il Natale della Speranza

26 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Messaggio della Madonna di Medjugorje (LaPresse)

Come ogni 25 del mese, anche se la giornata di ieri era il Natale del Signore, porta da Medjugorje in tutto il mondo il messaggio della Madonna ai veggenti bosniaci. Un messaggio accorato, molto breve e che tende a centrare subito “il punto caldo”, proprio la venuta del Figlio nato e risorto per la salvezza di ogni singolo individuo. La Madonna nel suo messaggio del 25 dicembre ha riaffermato la centralità della Lieta Novella, l’annuncio a tutti della Nascita di Gesù e la “rilanciata” speranza per tutti proprio a partire da quel piccolo Bimbo nato per noi: ecco il messaggio integrale e tradotto in italiano, «Cari figli! Oggi vi porto mio Figlio Gesù, affinché vi doni la Sua pace e la Sua benedizione. Figlioli, vi invito tutti a vivere e testimoniare le grazie e i doni che avete ricevuto. Non temete! Pregate affinché lo Spirito Santo vi dia la forza di essere testimoni gioiosi e uomini di pace e di speranza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

LA CITAZIONE PER SANTO STEFANO

Come ogni giorno, anche per Santo Stefano il portale universale del Santuario di Medjugorje pensa ad una piccola preghiera tratta da una citazione di messaggi della Madonna passati. Per festeggiare il giorno dopo il Natale e il giorno dopo il nuovo messaggio indirizzato a tutti i fedeli pellegrini, è stato scelto un particolare passaggio tratto dal messaggio del 25 luglio 1989, dunque assai in là nel tempo nei primi anni delle apparizioni agli allora giovanissimi veggenti bosniaci. «Cari figli, oggi vi invito a rinnovare il vostro cuore. Apritevi a Dio e date a Lui tutte le vostre difficoltà e le vostre croci affinché Lui possa trasformare tutto in gioia». Una gioia rilanciata e “confermata” nella nascita del Cristo in quella umile mangiatoia di Betlemme. Parla anche di croci, di fatiche e sofferenze, proprio come il Santo che si festeggia oggi, 26 dicembre: Stefano, il primo martire della storia, legato a Gesù e morto semplicemente per aver testimoniato la verità della sua nascita, morte e resurrezione. Uno “scandalo” ancora oggi poco accettato e che prova lo stesso a portare a tutti la novella lieta di un bambinello divenuto protagonista assoluto della storia umana.

© Riproduzione Riservata.