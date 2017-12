SANTO STEFANO ONOMASTICO/ Santo del giorno, il 26 dicembre si ricorda il primo martire cristiano

26 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Pixabay

SANTO STEFANO, LA VITA DEL PRIMO MARTIRE

Santo Stefano è uno dei Santi più importanti e venerati, essendo stato il primo Martire cristiano e, tutt'oggi, viene celebrato il 26 dicembre, giorno seguente il Natale. La scelta del giorno non è casuale: è il primo Santo festeggiato dopo il giorno dedicato alla Nascita di Gesù. Dell'infanzia e delle origini di Santo Stefano, purtroppo, non si sa molto. Si ipotizza fosse greco, perché il suo nome pare provenire dalla parola greca "stephanos" che significa "corona" e, quindi, Stefano significa "l'incoronato". Santo Stefano era un giudeo, che si convertì alla religione cattolica, ed entrò a far parte del consiglio amministrativo degli Apostoli. Questo significava che Stefano si sarebbe occupato di servire il popolo, di lavorare, per dare agli Apostoli più tempo libero da poter dedicare a predicare la parola di Gesù. Stefano, però, oltre che lavorare duramente, non smise mai di dedicarsi alla predicazione e, nel poco tempo libero, seppur stanco e stremato dalle fatiche fisiche, continuava a dedicarsi al nutrimento delle anime.

Stefano si concentrava soprattutto sulle persone di passaggio, sugli ebrei e sui giudei, e li convertiva al cattolicesimo, dopo lunghi e pazienti prediche. Per la dolcezza con la quale riusciva a tenere i suoi discorsi e le sue conversazioni, e per la tenacia fisica che dimostrava facendo due lavori, veniva chiamato "Stefano, pieno di grazia e di forza". Nell'anno 34 d.C., nel rendersi conto di quanta gente fosse riuscito a convertire, i poteri forti lo presero di mira e cominciarono a perseguitarlo, accusandolo di blasfemia contro Mosè e Dio. Fu catturato e portato dinanzi al Tribunale, dove fu accusato di aver pronunciato blasfemie e bestemmie e di aver inveito contro i Luoghi Sacri. Il sacerdote, che fungeva anche da giudice, gli chiese se fosse vero. E Stefano, per tutta risposta, pronunciò il più lungo, struggente, sentito discorso, che fu testualmente riportato negli Atti degli Apostoli e, tutt'oggi, è una delle letture più toccanti di tutto il Vangelo. Alla fine del suo parlare, però, la gente si rivoltò contro di lui, lo portò fuori dal Sinedrio e lì si scatenò un vero e proprio linciaggio. Stefano morì dopo lungo tempo di percosse e, perdendo sangue e con l'ultimo filo di voce, implorò Dio di perdonare i suoi assassini. Stefano fu seppellito in una fossa comune ma le sue reliquie vennero riesumate da un prete a cui apparve in sogno. Toccando le reliquie di Santo Stefano Protomartire avvennero diversi miracoli.

SANTO STEFANO, LE TRADIZIONI DEL 26 DICEMBRE

Santo Stefano, in tutta Italia, è ricordato e festeggiato il 26 dicembre. È considerata giornata di Festa Nazionale. Il Protomartire viene celebrato con tradizioni speciali, con un pranzo molto simile a quello natalizio e, durante la Messa, viene letto il suo struggente discorso, preso dagli Atti degli Apostoli. I cibi tradizionali della festa di S. Stefano variano di regione di regione. Qualche esempio: nel napoletano si usa servire la minestra di broccoli e carne, in Piemonte si cucina il lesso, nel bresciano il brodo di gallina. A Santo Stefano si estendono i festeggiamenti natalizi ed è considerata, come il Natale, una festa familiare, di convivialità. Si ricordano, principalmente, la forza di Santo Stefano, che ha dedicato la vita ad insegnare ai non credenti la parola di Gesù, così come i genitori dedicano la vita ad educare i propri figli.

