Saldi 2018/ Quando cominciano? Calendario, date invernali e consigli per evitare truffe (ultime notizie)

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Saldi 2018, quando cominciano? (Foto: LaPresse)

Saldi 2018: la caccia agli sconti sta per ricominciare. Sfruttate queste festività per recuperare le energie, così da farvi trovare pronti per nuove sessioni di shopping sfrenato. Se pensate che la corsa agli acquisti sia terminata con il Natale, allora vi sbagliate di grosso. È stato infatti lanciato il calendario dei saldi 2018, quindi se non avete già speso tutto con il Black Friday e per Natale, dovete organizzarvi al meglio per ridurre al minimo i problemi. In linea di massima c'è uniformità nelle date, anche perché è stato scelto di usare il weekend per un afflusso più alto. Alcune regioni, però, si discostano. Ad aprire i saldi 2018 è la Basilicata, che attendo proprio l'inizio del nuovo anno. All'appello per ora manca il Trentino Alto Adige che non ha confermato ancora la data, ma sicuramente cadrà nella settimana iniziale di gennaio, come del resto per le altre regioni. In fondo alla pagina il dettaglio del calendario con tutte le date, regione per regione.

SALDI 2018: DATE E CONSIGLI PER EVITARE TRUFFE

Segnare le date dei saldi 2018 è solo il primo passo di chi si vuole organizzare in vista dello shopping a prezzi scontati. Quello successivo prevede la caccia alle informazioni utili per evitare fregature. Non dimenticatevi di controllare che sia presente il vecchio prezzo oltre a quello nuovo o la percentuale di sconto da applicare al prezzo di cartellino. La merce, qualora sia difettosa e non segnalata, va cambiata. Se la difformità vene dichiarata, allora è a scelta del cliente l'acquisto o meno del prodotto, ma in tal caso non è possibile chiederne il reso. Vi consigliamo di diffidare dagli sconti esagerati su tutta la merce. Ciò è possibile se si tratta di un ultimo prezzo o un capo molto particolare, altrimenti c'è qualcosa che non va. Perché il commerciante dovrebbe “regalare” prodotti che per lui hanno avuto un costo? Potete sempre provare la merce, soprattutto se si tratta di abbigliamento. Se non è permesso, allora diffidate. Tutte le normali procedure di pagamento sono valida: contanti, carta di credito e bancomat. Non c'è obbligo di acquisto in contanti. Infine, conservate lo scontrino fino a quando non usate capi e prodotti, perché solo con quello potrete far valere i vostri diritti nel caso in cui abbiate qualcosa da contestare.

IL CALENDARIO DEI SALDI 2018

Abruzzo: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Basilicata: dal 2 gennaio 2018 all'1 marzo 2018

Calabria: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018

Campania: dal 5 gennaio 2018 al 2 aprile 2018

Emilia Romagna: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio 2018 al 31 marzo 2018

Lazio: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018

Liguria: dal 5 gennaio 2018 al 18 febbraio 2018

Lombardia: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Marche: dal 5 gennaio 2017 al 1 marzo 2018

Molise: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Piemonte: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018

Puglia: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018

Sardegna: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Sicilia: dal 6 gennaio 2018 al 15 marzo 2018

Toscana: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Umbria: dal 5 gennaio 2018 al 5 marzo 2018

Valle D'Aosta: dal 3 gennaio 2018 al 31 marzo 2018

Veneto: dal 5 gennaio 2018 al 31 marzo 2018

