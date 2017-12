Supermercati e negozi aperti a Santo Stefano/ Oggi 26 dicembre, Roma e Milano: lista dei centri commerciali

Supermercati aperti a Santo Stefano, domani 26 dicembre, a Roma e Milano: la lista di centri commerciali e negozi. Le ultime notizie sulle aperture straordinarie

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Supermercati aperti a Santo Stefano (Foto: da Pixabay)

Prosegue la maratona dei supermercati, anche e soprattutto a Santo Stefano. Alcuni saranno aperti, sgretolando quel debole muro innalzato per le feste super comandate. Sia pur la mattina, alcuni punti saranno aperti proprio il 26 dicembre. Ed è chiaro che la mossa di uno può spingere gli altri a fare lo stesso. La questione degli esercizi commerciali aperti e attivi durante le festività resta un tema attuale, ma anche importante per chi intende fare acquisti dell'ultimo minuto. Qual è la situazione a Roma? Nella capitale i negozi e gli outlet più importanti terranno tutti le serrande abbassate anche nel giorno di Santo Stefano, quindi ci si può recare in direzione della periferia Sud-Est della città, e più precisamente in zona Tor Vergata, dove c'è il Centro Commerciale Romanina, che effettuerà orari di apertura straordinaria al pubblico nonostante la festività. Carrefour, che da qualche anno è accessibile nei propri punti vendita H24 e pure di notte, terrà aperto il suo ipermercato a Tor Vergata con il seguente orario: 9-21 per la domenica ed i giorni festivi. In zona Nomentana resterà aperto il Dima Shopping Bufalotta: negozi e Brico Center aperti dalle 9.30 alle 20.30 e l'ipermercato dalle 7 alle 24.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia durante il Santo Stefano 2017.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A MILANO E PROVINCIA

Ci sono supermercati, negozi e centri commerciali aperti a Santo Stefano anche a Milano. In questo periodo speciale dell'anno si fanno gli straordinari, quindi si prolungano le aperture al pubblico. Non tutte le attività commerciali funzionano regolarmente, quindi ecco qualche indicazione per quanto riguarda il capoluogo lombardo. Alcuni importanti negozi che chiuderanno a Natale resteranno aperti invece per la giornata del 26 dicembre 2017. Tra questi c'è Fiordaliso, centro commerciale che si trova a Rozzano, nel quadrante Sud dell'hinterland milanese. Per Santo Stefano tra l'altro ha organizzato il grande villaggio di Natale, quindi grandi e piccini potranno ritrovarsi nella casa di Babbo Natale grazie alla tecnologia dei visori della Virtual Reality. Sono due le fasce orarie di apertura: 11-13 per la mattina e 15-19 per il pomeriggio. Aperto al pubblico anche il centro commerciale Brianza, nei pressi di Cinisello Balsamo, a Nord di Milano. Qui ci sono i negozi Trony, Conbipel e Carrefour. Saranno accessibili al pubblico dalle 9 alle 20 e l’ipermercato dalle 9 alle 21.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Milano e provincia durante il Santo Stefano 2017.

© Riproduzione Riservata.