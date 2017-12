TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Perugia, sisma M 3.3 a Norcia (ore 13:30, 26 dicembre 2017)

Terremoto oggi, INGV ultime scosse: Grecia, sisma magnitudo 4.8 avvertito anche in Puglia oggi 26 dicembre 2017. Le notizie e gli aggiornamenti con info su epicentro e ipocentro

26 dicembre 2017 - agg. 26 dicembre 2017, 13.28 Silvana Palazzo

Terremoto oggi (Foto: LaPresse)

Forte scossa di terremoto avvertita giusto mezz’ora fa in provincia di Perugia nel consueto “cono sismico” del centro Italia, tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Non ci sono danni e le vibrazioni sono state avvertite solo in alcuni punti vicino a Norcia e senza alcuna conseguenza negativa. Resta la scossa, inserita nel lungo sciame sismico di questi ultimi mesi, con grado di magnitudo questa volta registrato a 3.3 sulla scala Richter. Sul fronte ipocentro, il terremoto ha misurato circa 9 km di profondità sotto il livello del terreno, mentre dal punto di vista dell’epicentro i comuni coinvolti pur senza danni sono stati Norcia, Accumoli, Cascia, Cittareale, Arquata del Tronto, Poggiodomo, Amatrice, Monteleone di Spoleto, Castelsantangelo sul Nera, Preci. (agg. di Niccolò Magnani)

GRECIA, SISMA M4.8 AVVERTITO IN PUGLIA

Un terremoto di magnitudo M 2.7 sulla scala Richter è avvenuto in Molise oggi, martedì 26 dicembre 2017. Lo ha segnalato la Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), spiegando che è avvenuto alle 6.33 vicino Vastogirardi, in provincia di Isernia. L'epicentro del terremoto è stato individuato con precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 41.74, longitudine 14.24 e con ipocentro attestato a 17 chilometri di profondità. I Comuni entro i 15 chilometri dall'epicentro del sisma sono: Roccasicura (IS), Carovilli (IS), San Pietro Avellana (IS), Forlì del Sannio (IS), Rionero Sannitico (IS), Capracotta (IS), Pescolanciano (IS), Acquaviva d'Isernia (IS), Miranda (IS), Pietrabbondante (IS), Castel di Sangro (AQ), Agnone (IS), Castel del Giudice (IS), Ateleta (AQ), Castelverrino (IS), Sessano del Molise (IS), Chiauci (IS), Poggio Sannita (IS), Pesche (IS), Montenero Val Cocchiara (IS) e Cerro al Volturno (IS).

GRECIA, SISMA 4.8 AVVERTITO ANCHE SULLE COSTE SALENTINE

La scossa di terremoto di magnitudo 4.8 registrata in Grecia è stata avvertita anche in Puglia. Il sisma è avvenuto all'1:47 ora locale, quindi quando in Italia era passata la mezzanotte da 47 minuti, davanti all'isola greca di Leucade. Stando ai dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dall'agenzia sismologia statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a circa 20 chilometri di profondità ed epicentro a 22 chilometri a ovest di Nydri. Per il momento non vengono segnalati danni a cose e persone. La scossa comunque è stata avvertita sulla costa pugliese meridionale e su quella calabra orientale, proprio come accaduto l'11 settembre scorso. In quella circostanza il terremoto fu localizzato tra la periferia dell'Epiro e quella della Tessaglia, nella zona centrale del Paese ellenico, ma ebbe un'intensità maggiore, cioè di magnitudo 5.5 secondo i dati riportati dal Centro Sismico Euro/Mediterraneo.

© Riproduzione Riservata.