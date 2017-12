Vittorio Cecchi Gori, fuori dal coma dopo l'ischemia/ Come sta? Rita Rusic: “Si è commosso” (ultime notizie)

Vittorio Cecchi Gori sta meglio: l'ex produttore cinematografico è cosciente e in lieve miglioramento, inoltre respira autonomamente. Un sospiro di sollievo per parenti e amici che hanno temuto il peggio dopo l'ischemia e i problemi cardiovascolari. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, l'ex proprietario della Fiorentina ha ricevuto la visita dell'ex moglie e socia in affari Rita Rusic, partita da Miami con il figli Mario subito dopo le preoccupanti notizie di salute. «È cosciente, vigile, ovviamente provato. Si è emozionato e commosso vedendoci, ma ci ha detto il professore che lo sta seguendo che tra due giorni potrebbe uscire dalla rianimazione se tutto procede al meglio», ha dichiarato l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori raccontando all'agenzia Ansa l'ultimo bollettino medico. La prognosi resta comunque riservata e prosegue il ricovero dell'imprenditore nel reparto di rianimazione.

CECCHI GORI, L'INCONTRO CON RITA RUSIC DOPO SETTE ANNI

Le condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori sono stabili rispetto a ieri, giorno del ricovero d'urgenza per un'ischemia e problemi cardiovascolari emersi in conseguenza del malore. Dalla famiglia dell'ex produttore cinematografico trapela ottimismo. Pian piano sta migliorando: «È cosciente, vigile, ovviamente provato», ha spiegato l'ex moglie Rita Rusic, arrivata in Italia da Miami con il figlio Mario. La figlia Vittoria invece è rimasta negli Stati Uniti. La famiglia ha colto l'occasione per chiedere massimo riserbo e rispetto della privacy per le condizioni di salute di Cecchi Gori. «Erano anni che non lo vedevo, addirittura sette», ha spiegato la Rusic, che vive stabilmente a Miami. Lì stava trascorrendo il Natale in compagnia dei due figli avuti dall'ex produttore toscano. Il figlio Mario, 24 anni, che vive a Londra dove si occupa di finanza l'ha accompagnata. Non lo incontrava da tre anni, ma ultimamente lo aveva sentito al telefono. Vittoria, che ha 30 anni e fa la criminologa, è rimasta negli Stati Uniti. I rapporti con il padre sono interrotti da tempo.

LA SOLITUDINE DI VITTORIO CECCHI GORI

Le visite a Vittorio Cecchi Gori sono state limitate all'indispensabile per far sì che non sia turbato ulteriormente. «Era frastornato, decisamente scosso, per questo come famiglia chiediamo rispetto e discrezione», ha dichiarato l'ex moglie Rita Rusic a La Nazione. Negli ultimi anni la parabola discendente dell'imprenditore ne ha determinato anche una grande solitudine. «È vero, Vittorio è una persona sola, del resto sappiamo che è un grande male del nostro tempo», ha aggiunto l'ex moglie. Il 75enne ha scritto con il padre Mario una pagina della storia del cinema italiano: decine di film, cinepanettoni di successo al botteghino e Oscar con Il Postino e La vita è bella. Si è impegnato anche nello sport con la Fiorentina e in politica con l'elezione a senatore nel 1994 nelle file del Partito Popolare Italiano. Dalla fine degli anni Novanta sono cominciati i problemi economici e giudiziari per i quali ha perso gran parte del suo patrimonio e la stessa Fiorentina. Ha trascorso un periodo in carcere per il crac Safim (condanna a 6 anni), mentre qper quello della Finmavi ha ricevuto una condanna a 7 anni.

