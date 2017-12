AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: preoccupazione maltempo (ultime notizie, oggi 27 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 27 dicembre 2017 sulla viabilità. Grande preoccupazione legata al maltempo su tutto il paese.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Il maltempo che stiamo vivendo in questi giorni ha creato grande preoccupazione anche per quanto riguarda le autostrade italiane. Al nord si dovrà fare grande attenzione alla neve che cadrà in maniera importante. Questo porterà all'obbligo sicuramente delle catene a bordo e magari anche a montarle in determinate zone visto che le raffiche saranno decisamente importanti. Attenzione poi anche ai temporali che colpiranno dalla Liguria alla Calabria tutto il versante tirrenico. Questo porterà a dover tenere con più attenzione la strada, evitando brusche frenate che con l'asfalto bagnato possono portare anche a slittamento e problemi difficili poi da gestire. Sull'altro versante, quello adriatico, invece il problema sarà rappresentato dalle raffiche di vento intenso che potrebbero portare soprattutto all'uscita dalle gallerie a complicazioni che non si possono assolutamente sottovalutare. L'unico aspetto positivo è legato al fatto che il maltempo porterà via con sé la nebbia favorendo quindi la visibilità che sarà comunque complicata dove ci saranno i temporali a fare da protagonisti.

INCIDENTE IN A1, TIR SI RIBALTA

C'è stato un brutto incidente nel pomeriggio della giornata di ieri sull'autostrada A1 dove si è ribaltato un tir come racconta il portale de La Nazione. E' stato chiuso il tratto tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma con una persona che è rimasta ferita anche se non sappiamo la sua entità. Le complicazioni sono derivate dal gasolio che si è riversato sul manto stradale e che ha portato alla chiusura del tratto per evitare ulteriori problemi. Sul luogo dell'incidente ovviamente sono arrivate ambulanze, soccorsi stradali e anche la polizia stradale per cercare di capire le dinamiche dell'incidente in questione. Non dovrebbero essere stati coinvolti nell'incidente altre autovetture anche se al momento non è stato chiaro come abbia fatto a ribaltarsi il tir in questione. Nella serata la situazione è stata ristabilita con il tratto che è stato nuovamente aperto e non dovrebbero esserci dei problemi nella mattinata.

