Buone Feste e Buon Anno 2018/ Frasi di auguri, immagini, sms, cartoline: video, Emily Ratajkowski da impazzire

Buone Feste e Buon Anno 2018, frasi e immagini: consigli e suggerimenti per dedicare a tutti un pensiero. Messaggi di auguri e cartoline anche dai personaggi famosi e non.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Buone Feste e Auguri di Buon Anno 2018

Sicuramente chi non è voluta passare inosservata è Emily Ratajkowski che come sempre ha deciso di essere ''sobria'' su Instagram per gli auguri di buone feste e buon 2018. La splendida modella ha pubblicato un breve video che ha fatto letteralmente impazzire tutti. Questo perché la vediamo in costume su di una bellissima spiaggia con pochissimo lasciato all'immaginazione. C'è da sottolineare che Madre Natura con Emily Ratajkowski è stata davvero molto generosa, ma anche come lei cerchi di sfruttare sempre e comunque le occasioni che si propongono. A commento del video scrive un semplice: "Moms taking videos, watch out", "Le mamme fanno video, state attenti", clicca qui per il video e per i commenti dei follower. Le immagini hanno raccolto addirittura quattro milioni di visualizzazioni con il brevissimo video che è diventato virale. C'è da dire però che il video con il Natale ha davvero poco a che fare.

AUGURI DI BUONE FESTE DA MAMMA PER BELEN

Belen Rodriguez per gli auguri di buone feste e di buon anno 2018 ha deciso di lasciare da parte la sua esplosiva bellezza, per dare risalto al dolce faccino di suo figlio Santiago. Il bimbo infatti è protagonista dei social network e si accomoda sulle gambe di uno splendido Babbo Natale. Nel commento possiamo leggere: "Quelle guance!!!! Buon Natale a tutti", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Belen Rodriguez ha dimostrato comunque di aver acquisito una maturità incredibile con la maternità che ha cambiato il suo modo di rapportarsi alle cose e ha anche aumentato decisamente la sua emotività. Questo splendido bambino poi è veramente diventato il pupillo di casa Rodriguez con gli zii Cecilia e Jeremias che lo adorano e il papà Stefano De Martino che non perde mai l'occasione per stare con lui e regalargli affetto e amore che un padre deve dare al figlio.

© Riproduzione Riservata.