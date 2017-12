INCIDENTE STRADALE/ Spoleto, scontro sulla Flaminia: morti due ventenni (oggi, 27 dicembre 2017)

Incidente stradale, oggi 27 dicembre 2017: scontro sulla Flaminia tra Spoleto e Foligno. Ad avere la peggio due giovani. A Paderno Dugnano muore un 29enne moldavo.

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Tragico incidente stradale sulla Flaminia in questo mercoledì 27 dicembre 2017. Come riportato dall'Ansa, infatti, uno scontro è costato la vita a due ragazzi poco più che ventenni a bordo di una Mini Cooper tra Spoleto e Foligno. I due ragazzi si trovavano in quella zona per lavoro quando - per ragioni ancora in via d'accertamento - non sono riusciti ad evitare l'impatto con una FIAT 500. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente stradale costato la vita dei due giovani sarebbe avvenuto in curva dopo che la loro vettura ha finito per sbandare. Uno dei due è morto sul colpo, mentre l'altro è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale a Terni. L'ennesima tragedia sulle strade italiane di questo 2017, una duplice morte che lascia l'amaro in bocca.

29ENNE MOLDAVO MUORE A PADERNO DUGNANO

Un incidente stradale nella notte di Santo Stefano si è verificato a Paderno Dugnano, su via San Martino. Vittima un 29enne di origini moldave che - secondo quanto riportato da Milano Today - forse a causa dell'alta velocità sostenuta sul rettilineo, forse per l'asfalto reso viscidio della pioggia, ha finito per schiantarsi contro una Opel Corsa guidata da un italiano con la sua Suzuki Alto. Insieme al moldavo vi era anche un familiare, uscito miracolosamente illeso dalla serie di evoluzioni innescata dalla carambola immediatamente successiva all'impatto. I sanitari del 118, una volta estratto il giovane dalle lamiere di quel che restava della propria automobile, hanno provato a rianimarlo per tutto il tragitto in ambulanza ma il 29enne è morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Niguarda. Lievemente ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente.

