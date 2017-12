Lotto/ Estrazioni di oggi, SiVinceTutto Superenalotto e 10eLotto del 27 dicembre 2017: numeri vincenti!

I numeri vincenti del Lotto, Superenalotto nella sua versione Si Vince Tutto e del 10eLotto sono ormai noti. E' il momento di controllare i nostri tagliandi e di capire se questa volta la fortuna si è degnata di considerarci e trasformarci - voglia il cielo - in milionari. E allora, con il nostro augurio e la raccomandazione di controllare il vostro tagliando anche in ricevitoria, ecco i numeri vincenti!

Estrazione 10eLotto n°154 del 27/12/2017

6 - 8 - 10 - 14 - 17 - 28 - 31 - 40 - 42 - 49 - 52 - 54 - 69 - 73 - 76 - 85 - 86 - 88 - 89 - 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 17

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 17 - 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SiVinceTutto Superenalotto n. 251 del 27/12/2017

Combinazione vincente

79 - 22 - 36 - 43 - 63 - 13

Estrazione n°154 del 27/12/2017 NAZIONALE 76 66 24 26 16 BARI 17 85 49 76 58 CAGLIARI 54 10 63 89 72 FIRENZE 86 40 41 76 2 GENOVA 31 69 40 35 62 MILANO 52 8 73 55 13 NAPOLI 88 14 22 58 35 PALERMO 28 90 33 31 20 ROMA 76 73 32 26 18 TORINO 6 89 76 5 25 VENEZIA 42 49 1 83 29

I RITARDATARI

Il Lotto con il 10eLotto scattano con la prima estrazione Sisal di settimana, “in ritardo” per via della pausa forzata di Natale. Si recupera infatti il Lotto non andato in scena il 26 dicembre e per l’occasione si unisce al SiVinceTutto Superenalotto del classico mercoledì. Per potere scoprire tutte le novità sui numeri serve solo attendere qualche ora e vedere la sequenza numerica speriamo per voi più azzeccata di sempre: intanto, come ultimissimo banco di prova per poter fare la vostra puntata in extremis, un po’ per spingervi a farti aiutare da quella stessa “strana” sorte, eccovi i numeri ritardatari, i soliti noti, che potrebbero venirvi in soccorso per andare incontro a queste possibili belle novità. Partiamo con Bari e con il 20 che è il numero mancante nelle estrazioni da ben 99 turni; a Cagliari invece non si vede il 76 da ben 196 estrazioni consecutive, molto più che un record! A Firenze è il 76 il numero con la taglia sulla testa da 79 giocate, mentre a Genova e Milano, sono il 23 e il 69 a mancare rispettivamente da 50 e 69 turni precisi: tornando verso sud, sulla ruota di Napoli il 63 manca da ben 82 estrazioni, mentre a Palermo è il 36 il grande ricercato con 69 estrazioni manchevoli. Si torna poi sul Lotto della capitale a Roma, dove da 53 turni manca il 16, mentre sotto la neve di Torino è invece da ben 90 tornate che non si vede il suo 16. Chiudiamo con Venezia e Ruota Nazionale, con 56 e 58 mancanti da 97 e 80 giocate consecutive. Insomma, tutto pronto per la grande estrazione? (agg. di Niccolò Magnani)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Ritorna questa sera il nuovo concorso di Lotto e 10eLotto e il Sivincetutto di Superenalotto, che promette di regalare tanti premi a tutti gli italiani che parteciperanno all'appuntamento della Sisal. I numeri vincenti potrebbero riservarci diverse sorprese, come dimostra la statistica dell'ultima estrazione. Entrambi i giochi hanno resto infatti felici gli appassionati grazie alla distribuzione di più di 37 milioni di euro in premi. La vincita più alta è stata registrata al 10eLotto da un fortunello di Lecce, che è riuscito a conquistare 100 mila euro grazie ad un 9 giocato con Opzione Oro. Al primo posto invece delle vincite del Lotto si sono posizionati due appassionati che hanno indovinato due vincite gemelle da 62.500 euro. Le combinazioni hanno centrato due quaterne, mentre le schedine sono state registrate ad Alessandria ed in provincia di Enna, a Leonforte. In totale, i due giochi Sisal hanno invece distribuito premi per più di 4,9 miliardi di euro se consideriamo le vincite registrate dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Ritorna anche per oggi l'appuntamento con il Lotto, imperdibile per tutti gli appassionati del gioco. Il concorso di questa sera decreterà nuovi vincitori, pronti a salire sul podio più fortunato. Per poter partecipare all'estrazione è necessario ricordarsi di registrare la propria schedina, sia nei punti Sisal sia online grazie al portale ufficiale. L'unico dubbio potrebbe riguardare in realtà proprio i numeri, vero perno su cui ruota l'intera estrazione. Mentre cercate di organizzarvi per registrare la vostra combinazione, la nostra Rubrica interrogherà la smorfia napoletana sulla news che abbiamo scelto per oggi e da cui l'oracolo partenopeo estrarrà i numeri abbinati. Oggi parliamo di un ristorante particolare inaugurato di recente a Parigi, dove i clienti sono soliti usare il guardaroba in modo insolito. Si tratta infatti di un locale destinato ai nudisti, ma non è l'unico presente sul suolo europeo. L'anno scorso, Londra ha infatti inaugurato il primo ristorante per nudisti, seguita a ruota da Tenerife. Il motivo della scelta dei due nuovi ristoratori riguarda tra l'altro consentire ai nudisti di vivere secondo il loro stile tutti i 12 mesi dell'anno e non solo il periodo estivo. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il nudo, 35, i vestiti, 25, il ristorante, 36, l'anno, 40, e Parigi, 90. Come Numero Oro scegliamo invece la natura, 40.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Ritorna anche per oggi il concorso di SiVinceTutto del SuperEnalotto ed i suoi premi, pronti a conoscere i rispettivi vincitori. Il montepremi è inoltre sempre più ricco, dato che l'ultima rivoluzione del gioco Sisal prevede che l'intero bottino venga messo in palio in un'unica estrazione. Gli appassionati potranno inoltre giocare 12 numeri, di cui vanno indovinati solo 6 per poter raggiungere il primo premio in palio. Prima di immergerci nel mondo del gioco, scopriamo la statistica dell'ultima estrazione, avvenuta il 20 dicembre. Le vincite realizzate in tutto sono state 25.447, per premi del valore di 439.656 euro e un montepremi di 439.827 euro. Realizzata una vincita con Punti 6, del valore di 141.624,29 euro, mentre nove giocatori sono riusciti a centrare i Punti 5 con un premio di 1.661,57 euro. Sono stati invece 266 i Punti 4 del valore di 135,58 euro, contro i 37,94 euro messi in palio dai Punti 3 per i suoi 3.593 vincitori. Infine 21.578 giocatori hanno realizzato i Punti 2 con un premio da 5,13 euro.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Ritorna anche questa sera il concorso di SiVinceTutto del SuperEnalotto, un premio a cui ogni appassionato della Sisal non può rinunciare. Soprattutto perché ogni settimana è possibile conquistare l'intero montepremi, semplicemente realizzando una giocata da sei numeri vincenti. Ecco che però si affaccia nella mente di tutti i giocatori l'antico dubbio: come spendere un bottino sempre più generoso? La nostra Rubrica ha già consultato KickStarter per voi per raggirare l'ostacolo, individuando anche oggi un progetto su cui investire parte della nostra vincita. Parliamo di Poly Expressive, un dispositivo adatto amatori e professionisti della musica che permette l'uso di un Midi control grazie all'uso dei piedi. Ogni utente potrà infatti sfruttare la pedana e realizzare sound personali semplicemente con la pressione del piede. Molti musicisti integrano infatti il switch MIDI per completare e rendere fluida la musica realizzata con gli strumenti tradizionali, ma Poly Expressive permette di non abbandonare il proprio strumento per poter ottenere un risultato davvero soddisfacente. Undici giorni di tempo ancora per poter realizzare il goal di oltre 6 mila euro: per fortuna i numeri vincenti verranno annunciati fra poco. Siete pronti?

