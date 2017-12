METRO M2 CHIUSA/ Atm news, linea Verde sospesa tra Lambrate e Caiazzo per guasto treno (ultime notizie)

27 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Metro M2 chiusa (LaPresse)

La città di Milano vive in questi minuti un piccolo disagio dovuto alla chiusura temporanea di un tratto della Metro M2, tra Lambrate e Caiazzo, che con la contemporanea giornata pessima dal punto di vista metereologico, sta comportando non pochi disagi. Dalle 16.45 circa l’Atm ha lanciato l’avviso sui suoi canali social: «La circolazione dei treni della linea M2 è sospesa tra le stazioni di Lambrate e Caiazzo per un guasto ad un treno», con la conseguente sospensione della direttrice da NordEst verso il centro di Milano. Stando ad un secondo avviso segnalato sempre dal canale Twitter (il più aggiornato dei vari servizi Atm, è consigliato sempre dare un’occhiata se vi capitasse di trovarvi in casi simili) il problema è sorto da un guasto ad un treno tra le stazioni di Lambrate e Caiazzo, con la chiusura in entrambe le direzioni per ancora qualche minuto.

BUS SOSTITUTIVI SULLA TRATTA INTERROTTA

«In superficie, nella tratta interrotta, è attivo un collegamento sostitutivo con autobus. Gli assistenti alla clientela, nelle stazioni fuori servizio, danno informazioni sugli autobus sostitutivi e sulla durata dell'interruzione. Ci scusiamo per il disagio, la circolazione riprenderà il prima possibile», scrive il canale online di Atm, mentre nel frattempo il lavoro dei tecnici sta portando alla risoluzione del guasto e il trasporto in riparazione dei convogli coinvolti. Si tratta di un guasto tecnico e non di un incidente come alcuni erroneamente hanno scritto in questi minuti sui social in risposta ai messaggi Atm: alle ore 17.10, importante aggiornamento, riprende la circolazione con rallentamenti in tutte le direzioni dopo la sospensione per guasto ad un treno. Resta ancora intasata la linea verde della Metro ma circa per le 17,30 dovrebbe tutto risolversi per il meglio con il ritorno alla normalità della viabilità metropolitana sulla seconda linea milanese.

#M2: sospesa tra Lambrate e Caiazzo (guasto a un treno). Regolare sulle altre tratte. Bus sostitutivi in arrivo nella tratta non servita. — ATM informa (@atm_informa) 27 dicembre 2017

